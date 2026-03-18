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BTS anuncia retorno após hiato e fará apresentações inéditas em programa de Jimmy Fallon

A presença marca a primeira aparição do grupo em programas noturnos desde 2021

Estadão Conteúdo
fonte

BTS (Big Hit Music/Divulgação)

O grupo sul-coreano BTS vai retornar à televisão americana com participações em dois episódios consecutivos do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. A presença marca a primeira aparição do grupo em programas noturnos desde 2021.

As exibições estão previstas para os dias 25 e 26 de março. No primeiro episódio, o grupo participa de uma entrevista no estúdio e apresenta uma música. No dia seguinte, os integrantes retornam ao palco para uma segunda performance.

Retorno após hiato

A participação ocorre após o lançamento de Arirang, quinto álbum de estúdio do BTS, previsto para chegar às plataformas no dia 20 de março. O trabalho marca o primeiro lançamento do grupo desde Proof, de 2022.

Durante o período sem atividades em grupo, os integrantes seguiram com projetos solo e cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Antes do anúncio oficial, fãs receberam cartas com mensagens escritas à mão pelos artistas, indicando a data de lançamento do novo álbum.

Novos projetos

Além do disco, o grupo também prepara uma série de lançamentos. Entre eles, a apresentação BTS: The Comeback Live | Arirang, com transmissão global prevista para 21 de março na Netflix.

Já o documentário BTS: The Return tem estreia marcada para 27 de março, também no serviço de streaming.

Participações no programa

Esta será a primeira vez que o BTS aparece junto no programa desde a série especial exibida em 2021. Desde então, alguns integrantes participaram individualmente da atração.

Os episódios também contarão com outros convidados. No dia 25, a atriz Ariana DeBose participa do programa. Já a edição do dia 26 terá as presenças de Chris Pratt e Charlie Day.

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