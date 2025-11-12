Capa Jornal Amazônia
'A nossa cultura é o legado mais bonito', declara Gaby Amarantos no Mais Você sobre COP 30

Gaby destacou a importância de olhar para a Amazônia como símbolo de modernidade e não apenas de tradição

Amanda Martins
fonte

Gaby Amarantos se apresenta no 'Mais Você' desta quarta-feira (12/11) (Globoplay)

A cantora Gaby Amarantos participou na manhã desta quarta-feira (12) do programa Mais Você, da TV Globo, apresentado por Ana Maria Braga. Durante a conversa, a artista paraense relembrou sua participação em eventos que antecederam a COP 30, como o show de Alok no Mangueirão e o festival Amazônia Live, que contou com a presença da cantora Mariah Carey. O evento também reuniu Joelma, Zaynara e Dona Onete.

Embaixadora do movimento “Amazônia Para Sempre”, Gaby destacou a importância de valorizar a cultura amazônica e de mostrar um Brasil que muitos ainda não conhecem. “O mais bonito pensado no legado é a gente brasileiro estar conhecendo um Brasil que a gente não conhecia. A gente que é artista sempre esteve aí - eu, Dona Onete, Joelma, Zaynara -, mas parece que agora o Brasil está olhando para a gente”, disse.

A cantora também reforçou a ideia de enxergar a Amazônia como símbolo de modernidade. “Quero que as pessoas imaginem a Amazônia como o futuro”, completou.

Durante o bate-papo, Gaby convidou Ana Maria Braga para participar de seu projeto “Laje da Naza”, realizado durante o Círio de Nazaré, em Belém. Em clima descontraído, a apresentadora respondeu que adora viajar pelo interior do Pará e aceitou o convite: “Na próxima vez, você me chama para eu te levar para uma festa de aparelhagem”.

