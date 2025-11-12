Mais Você: Ana Maria Braga recebe Gaby Amarantos para um café da manhã com iguarias amazônicas

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o programa Mais Você, da TV Globo, nesta quarta-feira (12), ao som de “Ex Mai Love”, sucesso da cantora paraense Gaby Amarantos, convidada especial da manhã. Durante a atração, Gaby tomou café da manhã com Ana Maria e conversou sobre seus novos projetos, participações especiais na COP 30, além de destacar a importância da conferência climática que será realizada em Belém. A artista paraense também cantou ao vivo "Foguinho".

Para receber Gaby, a apresentadora montou uma mesa com diversas comidas típicas da Amazônia. “A nossa mesa tem suco de taperebá, que é uma fruta amazônica. Eu não conheço muito taperebá”, disse Ana Maria. “Parece com o cajá”, respondeu Gaby.



Ana Maria destacou ainda outros itens do cardápio. “Bolo podre de tapioca, tapioca com charque, que a Gaby Amarantos adora, cuscuz do Pará, biscoito Monteiro-Lopes, típico de Belém, trufa de cupuaçu, pupunha cozida, açaí e biscoito de Castanha-do-Pará", explicou.

A apresentadora também contou a origem do tradicional biscoito Monteiro-Lopes, nascido da união de duas famílias de doceiros do Ver-o-Peso. “Os Monteiros faziam o biscoito amanteigado e os Lopes o de chocolate. Os filhos se apaixonaram, se casaram e uniram os dois doces", disse. Gaby começou a degustação provando a tapioca com charque, prato que, segundo ela, é um de seus preferidos.