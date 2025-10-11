Gaby Amarantos, Liniker e Karol Conká se encontram em Belém
As artistas estão na capital paraense para participarem do Círio de Nossa Senhora de Nazaré
Gaby Amarantos posou ao lado de Liniker e Karol Conká, em Belém. O encontro na capital paraense ocorreu nessa sexta-feira (10). As artistas estão na cidade para participarem do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.
“A Ave, a Maria e a Cheia de graça”, escreveu Gaby em publicação no X. Karol também compartilhou um clique do momento em story no Instagram. Enquanto isso, Liniker foi vista no cortejo do Auto do Círio.
Entre outros artistas que voaram ao Pará para a Festa da Rainha da Amazônia, está a atriz Malu Galli e o apresentador Zeca Camargo, além da ex-BBB paraense Alane Dias.
