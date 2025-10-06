Gaby Amarantos é anunciada como Embaixadora do Auto do Círio 2025

A cantora Gaby Amarantos foi anunciada, nesta segunda-feira (6/10), como embaixadora do Auto do Círio 2025. A informação foi divulgada pelo perfil oficial do evento nas redes sociais.

O cortejo será realizado na sexta-feira, 10 de outubro de 2025, com saída às 19h da Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, em Belém. A programação integra as celebrações do Círio de Nazaré e ocorre dois dias antes da grande procissão.

O tema da 32ª edição será: “Nossa Senhora de Nazaré, iluminai as lutas dos povos da Amazônia”. O evento é organizado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) por meio de um projeto de extensão e conta com apresentações de teatro, dança, canto e música.

Confira a programação completa: