VÍDEO: Equipe de Ana Castela dança coreografia de ‘Foguinho’, hit de Gaby Amarantos que viralizou

A onda de vídeos com a coreografia de “Foguinho”, sucesso da paraense Gaby Amarantos, segue pegando fogo na internet. Desta vez, quem entrou na dança foi a própria equipe da cantora Ana Castela, que publicou um vídeo, nesta quarta-feira (1º) mostrando todos os passos do hit que está viralizando na internet.

O registro foi compartilhado pelo influenciador e dançarino, Hiago Oliveira, que acompanha a ‘Boiadeira’ em suas apresentações. Com direito à famosa “tremedinha”, os integrantes da equipe mostraram sintonia e animação, executando toda a coreografia.

Os bailarinos de Ana Castela não foram os primeiros a aderirem a “trend” do momento. O dançarino Riquêncio, que integra a equipe de shows do DJ e produtor Pedro Sampaio, também usou suas redes sociais recentemente para compartilhar um vídeo dançando os passos da canção, em Belém. No final de setembro, a música alcançou 5 milhões de reproduções no Spotify.