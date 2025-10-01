Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Equipe de Ana Castela dança coreografia de ‘Foguinho’, hit de Gaby Amarantos que viralizou

Vídeo compartilhado por influenciador da equipe mostra animação com os passos do nova ‘trend’

Amanda Martins
fonte

Vídeo mostra equipe de Ana Castela dançando sucesso “Foguinho”, de Gaby Amarantos (Reprodução/ Redes sociais)

A onda de vídeos com a coreografia de “Foguinho”, sucesso da paraense Gaby Amarantos, segue pegando fogo na internet. Desta vez, quem entrou na dança foi a própria equipe da cantora Ana Castela, que publicou um vídeo, nesta quarta-feira (1º) mostrando todos os passos do hit que está viralizando na internet.

VEJA MAIS

image VÍDEO: dançarino de Pedro Sampaio faz trend com música de Gaby Amarantos em Belém
Coreografia de “Foguinho”, do álbum “Rock Doido”, viraliza nas redes sociais

image ‘Foguinho’ pega no Domingão: Thais Sousa e Jaque Paraense fazem 'trend' e Ed Gama entra no clima
Thais usou as redes sociais para compartilhar vídeo do trio dançando novo hit de Gaby Amarantos

image VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano
Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

O registro foi compartilhado pelo influenciador e dançarino, Hiago Oliveira,  que acompanha a ‘Boiadeira’ em suas apresentações. Com direito à famosa “tremedinha”, os integrantes da equipe mostraram sintonia e animação, executando toda a coreografia.

Os bailarinos de Ana Castela não foram os primeiros a aderirem a “trend” do momento. O dançarino Riquêncio, que integra a equipe de shows do DJ e produtor Pedro Sampaio, também usou suas redes sociais recentemente para compartilhar um vídeo dançando os passos da canção, em Belém.  No final de setembro, a música alcançou 5 milhões de reproduções no Spotify.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Equipe de Ana Castela dança coreografia de ‘Foguinho’, hit de Gaby Amarantos que viralizou

cultura

viralizou na internet

Ana Castela

foguinho

Gaby Amarantos

trend 'Foguinho' de Gaby Amarantos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EMOÇÃO

Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

Cantora contou que passeio com amigos terminou em surpesa dentro da Igreja de Santo Alexandre

01.10.25 23h07

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

FAMOSOS

Popó Freitas reage à suspensão após confusão no Spaten Fight Night: ‘Nada vai apagar essa história’

Confusão ocorreu após a luta principal evento, realizada no último final de semana

30.09.25 22h17

ASSUMIDOS DE VEZ?

VÍDEO: Ana Castela é flagrada abraçada a Zé Felipe durante viagem ao Pantanal

Registro de momento de afeto entre os supostos affair foi feito por um amigo da artista e compartilhado nas redes

30.09.25 21h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

RECONHECIMENTO

Thais Sousa celebra nota 10 na lambada ao lado de Silvero Pereira na disputa do ‘Dança dos Famosos’

A dançarina falou sobre a construção da coreografia, a parceria com o ator e a expectativa para dançar no brega no programa

01.10.25 8h00

CULTURA

Mostra ‘Um rio não existe sozinho’ será trilha cultural no Parque do Museu Goeldi, em Belém

Organizada pelo Instituto Tomie Ohtake, exposição reúne 11 obras de nove artistas, e público poderá interagir diretamente com os trabalhos

01.10.25 8h00

SENTIREMOS SUA FALTA!

Paulo Vieira não participará do Círio 2025; relembre momentos e bastidores do humorista em Belém

O humorista e apresentador está se dedicando à produção de novos episódio da série ‘Pablo e Luisão’

01.10.25 21h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda