Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘Foguinho’ pega no Domingão: Thais Sousa e Jaque Paraense fazem 'trend' e Ed Gama entra no clima

Thais usou as redes sociais para compartilhar vídeo do trio dançando novo hit de Gaby Amarantos

Amanda Martins
fonte

Thais Sousa e Jaque Paraense aderem à trend de “Foguinho” e ganham companhia de Ed Gama (Reprodução/ Instagram / thaissousa.danca)

A dançarina e coreógrafa paraense Thais Sousa, que integra o time de profissionais do quadro “Dança dos Famosos”, no programa Domingão, compartilhou um momento descontraído com os seguidores na noite desta segunda-feira (29). Em publicação no Instagram, ela revelou que entrou na “trend” da coreografia de “Foguinho”, novo sucesso da cantora Gaby Amarantos, ao lado da também coreógrafa da atração, Jaque Paraense.

VEJA MAIS

image Silvero Pereira e Thais Sousa se destacam na lambada e levam nota máxima na ‘Dança dos Famosos'
Nesse domingo (28), a dupla dançou “Tieta”, de Luiz Caldas, e garantiu um 10 de Carlinhos de Jesus

image Dança dos Famosos: Silvero Pereira e paraense Thais Sousa alcançam 1º lugar; assista a apresentação
Na noite deste domingo (14), a dupla apresentou o ritmo piseiro, ao som da música “Aquelas Coisas”, de João Gomes

image Coreógrafos paraenses têm duplas reveladas na Dança dos Famosos 2025; veja quem são
O Time B, que os Thais Sousa, Linekee Ayees e Jaque Paraense fazem parte, vai dançar este domingo (14) no ritmo do forró

“Depois de uma noite incrível, nada melhor do que comemorar com um bregão daqueles”, escreveu Thais na legenda do vídeo. A comemoração que a dançarina se referiu foi a nota dez dada por Carlinhos de Jesus no último domingo (28) para a apresentação dela com Silvério Pereira no ritmo da ‘Lambada’. 

A gravação, porém, teve um elemento surpresa: o humorista e comentarista do Domingão Ed Gama, que também participa do quadro, apareceu no meio da performance, se juntando às coreógrafas e se arriscando nos passos da música.

 “E aí, @gabyamarantos, estamos aprovados?”, brincou Thais na publicação, que rapidamente recebeu comentários de fãs e colegas do programa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Thais Sousa

cultura

Dança dos Famosos 2025

Ed Gama

celebridades

Domingão com o Huck

Thais Sousa dança ‘Foguinho’ com Jaque Paraense e Ed Gama se arrisca no tecnomelody

jaque paraense
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LUTO

Morre Marquinho PQD, sambista e parceiro de Arlindo Cruz, aos 66 anos

O compositor estava internado há alguns dias. A causa da morte não foi divulgada pela família

29.09.25 18h33

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

CULTURA

Festival Cine Ceará recebe Alejandro Bazzano, diretor de La Casa de Papel, como jurado da mostra

Cineasta falou sobre sua experiência no festival e o impacto da série espanhola no mercado audiovisual mundial

27.09.25 9h00

FAZ A BOQUINHA DO ANIMAL

Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

Line-up reúne outros artistas do Norte como Leona Vigantiva, Gaby Amarantos e o Sonoro Paraense

26.09.25 21h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Berta Loran, atriz e comediante, morre aos 99 anos

A artista completaria um centenário em 2026 e estava internada em um hospital particular no Rio de Janeiro

29.09.25 8h46

SHOW

Data de 'Ensaios da Anitta 2026' em Belém circula nas redes; equipe da artista não confirma

Informações sobre o show “Ensaios da Anitta 2026 – Cosmos” circulam online, mas equipe pede que fãs aguardem confirmação

29.09.25 11h49

Cineasta brasileira Bárbara Marques é detida pela imigração e desaparece nos EUA

Bárbara Marques foi presa após audiência de imigração em Los Angeles e está desaparecida, segundo relatos do marido, o ator Tucker May

29.09.25 12h39

CULTURA

Jota.pê estreia em Belém com show no ‘Festival Ambienta’ e apresenta hits premiados ao público

Cantor paulista se apresenta no dia 4 de outubro e promete incluir também músicas do duo ÀVUÀ, homenagens a Dominguinhos

29.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda