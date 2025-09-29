‘Foguinho’ pega no Domingão: Thais Sousa e Jaque Paraense fazem 'trend' e Ed Gama entra no clima

A dançarina e coreógrafa paraense Thais Sousa, que integra o time de profissionais do quadro “Dança dos Famosos”, no programa Domingão, compartilhou um momento descontraído com os seguidores na noite desta segunda-feira (29). Em publicação no Instagram, ela revelou que entrou na “trend” da coreografia de “Foguinho”, novo sucesso da cantora Gaby Amarantos, ao lado da também coreógrafa da atração, Jaque Paraense.

“Depois de uma noite incrível, nada melhor do que comemorar com um bregão daqueles”, escreveu Thais na legenda do vídeo. A comemoração que a dançarina se referiu foi a nota dez dada por Carlinhos de Jesus no último domingo (28) para a apresentação dela com Silvério Pereira no ritmo da ‘Lambada’.

A gravação, porém, teve um elemento surpresa: o humorista e comentarista do Domingão Ed Gama, que também participa do quadro, apareceu no meio da performance, se juntando às coreógrafas e se arriscando nos passos da música.

“E aí, @gabyamarantos, estamos aprovados?”, brincou Thais na publicação, que rapidamente recebeu comentários de fãs e colegas do programa.