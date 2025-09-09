Capa Jornal Amazônia
Coreógrafos paraenses têm duplas reveladas na Dança dos Famosos 2025; veja quem são

O Time B, que os Thais Sousa, Linekee Ayees e Jaque Paraense fazem parte, vai dançar este domingo (14) no ritmo do forró

Amanda Martins

O mistério sobre as duplas dos coreógrafos paraenses Thais Sousa, Linekee Ayres e Jaque Paraense foi finalmente esclarecido nesta terça-feira (9). Em publicação no perfil oficial do Instagram do programa "Domingão", foram divulgados os pares que irão dançar no próximo domingo (14).

Segundo a postagem, Thais Sousa fará dupla com o ator Silvero Pereira, Linekee Ayres com Gracyanne Barbosa e Jaque Paraense com o ator David Junior. Os três coreógrafos integram o Time B, que se apresentará ao som de forró no programa. O grupo também conta ainda com os participantes: Duda Santos, Richarlyson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz. 

