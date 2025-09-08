VÍDEO: Thais Sousa instiga fãs ao ‘revelar’ par famoso no Dança dos Famosos

A professora de dança Thais Sousa, uma das coreógrafas representantes do Pará no Dança dos Famosos 2025, quadro do programa ‘Domingão’, da Rede Globo, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (8) para atiçar a curiosidade do público sobre quem será sua dupla famosa na competição.

“Eu já sei quem é meu par. Eu estou muito feliz! Hoje a gente teve um ensaio maravilhoso, e estou doida para contar para vocês que meu par é…”, disse Thais, interrompendo estrategicamente o vídeo antes da revelação. Assista ao vídeo:

A dançarina paraense integra o Time B, que se apresenta no próximo domingo (14) ao som do forró. Os participantes do grupo são: David Junior, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz.

Nos comentários, internautas arriscaram palpites sobre quem formará a dupla com a paraense, citando principalmente Rodrigo Faro e Silvero Pereira. A definição, no entanto, só será conhecida durante a exibição do programa.

Silvero é um dos nomes mais apontados pelos fãs como possível par de Thais. A especulação vem ganhando força pela sintonia dos dois no palco. Eles, inclusive, já publicarem juntos um vídeo no Instagram dançando ao som de "Olha Bem pra Mim", música da cantora paraense Viviane Batidão.

“Eu amo um brega paraense e não podia perder a oportunidade de estar ao lado da @thaissousa.danca e iniciar minhas aulas ao som de @vivianebatidaoficial. Égua, mana! É SAL!”, escreveu o ator na legenda da publicação.

No último domingo (7), foi a vez do Time A se apresentar. O grupo contou com Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bahtidão, Nicole Bahls e Wanessa Camargo.