Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Thais Sousa instiga fãs ao ‘revelar’ par famoso no Dança dos Famosos

Internautas apontam Rodrigo Faro e Silvero Pereira como possíveis parceiros da coreógrafa paraense

Amanda Martins
fonte

A dançarina paraense integra o Time B, que se apresenta no próximo domingo (14) ao som do forró. Os participantes do grupo são: David Junior, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz (Reprodução/ Instagram)

A professora de dança Thais Sousa, uma das coreógrafas representantes do Pará no Dança dos Famosos 2025, quadro do programa ‘Domingão’, da Rede Globo, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (8) para atiçar a curiosidade do público sobre quem será sua dupla famosa na competição.

“Eu já sei quem é meu par. Eu estou muito feliz! Hoje a gente teve um ensaio maravilhoso, e estou doida para contar para vocês que meu par é…”, disse Thais, interrompendo estrategicamente o vídeo antes da revelação. Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

image Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques
Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

image Nicole Bahls batiza cabritinha com nome de Manu Bahtidão; veja
Filhote recebeu nome em homenagem à cantora; outras cabras também foram nomeadas com nomes de famosos

image VÍDEO: Silvero Pereira dança melody com professora paraense nos bastidores da Dança dos Famosos
Ator se rende ao brega paraense ao som de Viviane Batidão e celebra parceria com a coreógrafa Thais Sousa

A dançarina paraense integra o Time B, que se apresenta no próximo domingo (14) ao som do forró. Os participantes do grupo são: David Junior, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz.

Nos comentários, internautas arriscaram palpites sobre quem formará a dupla com a paraense, citando principalmente Rodrigo Faro e Silvero Pereira. A definição, no entanto, só será conhecida durante a exibição do programa.

image VÍDEO: participantes da Dança dos Famosos 'fazem o sal' e dançam rock doido nos ensaios
Vídeo foi compartilhado pela professora paraense Thais Sousa e mostra Rodrigo Faro, Gracyanne Barbosa, Silvero Pereira e Duda Santos entrando no ritmo do “rock doido”, coreografia típica das festas de aparelhagem no Pará

image Thais Sousa mostra reação da mãe ao saber de sua entrada na ‘Dança dos Famosos 2025’ e emociona web
Coreógrafa paraense irá representar o estado no quadro exibido no programa de Luciano Huck

image Paraense no Dança dos Famosos 2025, Thais Sousa celebra oportunidade e promete representar o Norte
Professora de dança expressou a felicidade de participar da edição deste ano do campeonato de dança com celebridades e diz que já começou os ensaios

Silvero é um dos nomes mais apontados pelos fãs como possível par de Thais. A especulação vem ganhando força pela sintonia dos dois no palco. Eles, inclusive, já publicarem juntos um vídeo no Instagram dançando ao som de "Olha Bem pra Mim", música da cantora paraense Viviane Batidão

“Eu amo um brega paraense e não podia perder a oportunidade de estar ao lado da @thaissousa.danca e iniciar minhas aulas ao som de @vivianebatidaoficial. Égua, mana! É SAL!”, escreveu o ator na legenda da publicação.

No último domingo (7), foi a vez do Time A se apresentar. O grupo contou com Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bahtidão, Nicole Bahls e Wanessa Camargo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Thais Sousa

Dança dos Famosos 2025

paraense na dança dos famosos

cultura

televisão

Domingão com o Huck

silvero pereira
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SERÁ!?

VÍDEO: Thais Sousa instiga fãs ao ‘revelar’ par famoso no Dança dos Famosos

Internautas apontam Rodrigo Faro e Silvero Pereira como possíveis parceiros da coreógrafa paraense

08.09.25 19h24

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (08/09)?

O filme "2 Corações" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

08.09.25 11h00

VÍDEO: Pabllo Vittar se joga de palco, público não a segura e artista cai no chão

A cantora pop levou o incidente com bom humor e retornou ao palco com a ajuda de seguranças

07.09.25 22h32

CULTURA

Morte de Ângela Ro Ro comove artistas e fãs pelo Brasil

Artista morreu nesta segunda (8), vítima de infecção bacteriana, durante internação para tratar de infecção pulmonar grave

08.09.25 15h22

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ademara mergulha na realidade amazônica para viver Dionete em ‘Pssica’

Artista passou cerca de três meses em Belém para observar a rotina local e dar veracidade à personagem

08.09.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda