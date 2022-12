‘Gata da Capa’ traz Thayla Batista em ensaio para celebrar a entrada de 2023

O projeto Gata da Capa de O Liberal traz a temática do ano novo, em seu último ensaio do ano de 2022. Quem estampa esta edição é a modelo e profissional de marketing Thayla Batista, de 21 anos. O fotógrafo Neto Soares, responsável pelo projeto, apostou na cor prata e nos brilhos para ambientar o ensaio fotográfico.

Thayla Batista (Neto Soares)

Feliz e honrada é como se sente Thayla ao fazer parte do projeto que admira desde o seu início em abril deste ano. A modelo conta que saúde física e mental são prioridades em sua vida. Ela pratica atividade física desde os 15 anos e dá dicas para um cuidado amplo. "Eu amo manter a saúde física e mental e, pra mim, praticar musculação, faz toda diferença. Não só no físico, mas também, no mental. O conselho que eu deixo é: cuidar da saúde física vai além, porque também existe o cuidado da saúde mental, então, procure se cuidar, praticar atividades físicas, ter uma boa alimentação faz toda diferença", argumentou.

A sua rede social no Instagram é um perfil privado e conta com mais de 5 mil seguidores, lá Thayla dá dicas de empreender de forma inteligente, marketing e social media, como está em sua biografia na rede. "Eu amo a área do marketing e sempre me identifiquei muito com essa área, pela minha facilidade em comunicação, ideias, vontade de fazer o diferente e etc. o marketing é a porta de qualquer negócio, é dele que você [pode] alavancar o seu negócio", declarou.

Thayla Batista (Neto Soares)

Leitora dos jornais O Liberal e Amazônia desde criança, sempre percebeu nas capas de outros projetos do Grupo mulheres bonitas e talentosas e, por isso, conta que se ver nesta edição torna a experiência ainda mais especial, principalmente ao ser fotografado por um profissional que também admira.

"Via aquelas mulheres lindas e ficava 'meu Deus, que mulher linda', eu lia toda a coluna para saber mais sobre elas. Foi uma honra e me sinto muito grata e feliz por esse convite... O ensaio foi incrível, o Neto é um cara mega profissional, maravilhoso, gostei muito de trabalhar com ele. Foi um imenso prazer pra mim", concluiu.

Projeto foca no empoderamento feminino

O fotógrafo Neto Soares contou sobre sobre a última temática do ano. "Tivemos como opção para o último [ensaio fotográfico] do ano o tema de festas. Como referência utilizamos as cores e muito brilho. O desejo de um 2023 cheio de brilho e alegria", comentou.

Questionado sobre os planos para a "Gata da Capa" no ano de 2023, Neto destacou o sucesso do projeto e promete trazer novidades, além de desejar que mais mulheres sintam-se à vontade para mostrar as suas belezas. "Estamos cheios de ideias que empoderam cada vez mais mulheres e que trazem sempre uma sensualidade sutil e a feminilidade de cada modelo. Temos algumas ideias para o primeiro semestre de 2023, mas o público precisa aguardar para ver", concluiu.

A Gata da Capa é um projeto do Amazônia Jornal que traz para as suas páginas quinzenalmente ensaios com personalidades que estão no Pará, destacando ainda os cenários turísticos do Estado. A curadoria é de Neto Soares.

