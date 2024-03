Fã de Fábio Jr cai em golpe e perde R$ 2,5 mil; entenda

Uma grande fã de Fábio Jr. desde a adolescência, Maria Aparecida do Nascimento caiu em um golpe ao acreditar que estava trocando mensagens pela internet com o ídolo. Depois de duas semanas de conversas diárias, a diarista depositou R$ 2,5 mil na conta do suposto artista, após ser convencida de que o cantor enfrentava dificuldade financeira.

A diarista registrou um boletim de ocorrência no 2° Distrito Policial de São Caetano (SP). O caso está sendo investigado como estelionato. No dia 21 de novembro do ano passado, aniversário de Fábio Jr, Maria recebeu uma mensagem do suposto cantor. A pessoa por trás da conta agradeceu o carinho da diarista, que sempre publicava vídeos e fotos do artista.

A diarista, que é moradora de São Paulo, e o suposto cantor trocaram números e passaram a ter conversas íntimas. Em uma delas, o golpista mandou uma foto do Fábio Jr. com um cachorro, e disse que estaria se divorciando e que precisava de dinheiro para contratar um advogado. O "artista" também teria prometido que ficaria com a vítima após a separação.

Ele disse que estava triste, depressivo e até pensando em suicídio. Eu até o aconselhei a fazer um bazar beneficente e vender algumas roupas dele para arrecadar o dinheiro. Mas ele disse que tinha vergonha e que os fãs não poderiam saber que ele estava falido. Então, a fã depoistou o pix para o golpista.

Após perceber que caiu em um golpe, Maria entrou em contato com o telefone que usou como a chave do Pix do suposto cantor. Uma mulher atendeu e disse para a diarista que tinha desconhecimento do caso e que nunca teria recebido o valor. Questionada, a SSP-SP disse que realiza diligências visando a identificação do autor do crime e esclarecimento dos fatos.