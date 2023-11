Cleo homenageia e alfineta pai, Fábio Jr., em homenagem por aniversario com dois dias de atraso

Fábio Jr. completou 70 anos na última terça-feira (21) com direito a abertura da turnê "Bem mais que meus 20 poucos anos" com um grande show. A filha Cleo homenageou o pai em uma publicação nas redes sociais em uma mensagem com dois dias de atraso. Cleo é fruto do casamento de Fábio Jr. com a atriz Gloria Pires.

Cleo seguiu os passos do pai na música. No vídeo publicado, Cleo compartilhou um vídeo no qual aparece no ensaio e no show cantando a clássica "Pai".

Tudo isso um mês depois de ter exposto Fábio Jr. com duras críticas. Cleo também dando uma leve alfinetada no genitor. "70 anos é muita coisa. Uma existência cheia de erros e 'crowdeada' de acertos. Que carreira. Icônico, rebelde, rock n'roll eternamente", escreveu a meia-irmã de Fiuk, Krízia, Tainá e Záion.

"Te amu (sic), Fabio Jr., parabéns e continue tirando nossos pés do chão", completou a atriz fazendo uma nova versão do bordão icônico do pai.