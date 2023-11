Prestes a completar 70 anos, Fábio Jr lança nova turnê com clássicos do repertório

Perto de completar 70 anos, Fábio Jr entra para o hall dos setentões que ainda tem muita lenha para queimar e histórias para contar. O cantor e compositor conhecido por ter um dos repertórios mais românticos do Brasil lançará no dia 21 de novembro a turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”, que viajará o país inteiro. Em entrevista coletiva na noite de hoje (14), Fábio contou um pouco como será essa nova turnê.

O show de estreia no dia 21 de nmovembro, mesmo dia do aniversário do artista, contará com a participação especial de Luan Santana, em São Paulo, no Tokio Marine Hall. "É uma coisa que jamais imaginei chegar até aqui com a carreira que tenho. Graças a Deus!", agradeceu. Antes de começar a turnê, Fábio já possui 30 datas para serem confirmadas. A ideia é excursionar por todo o Brasil, principalmente o interior dos Estados. "Teremos datas fora das capitais", adiantou.

Cantor, compositor, ator e apresentador, Fábio Jr. relembrará na turnê todos os momentos importantes da carreira e da vida pessoal. O astro com mais de 30 trabalhos na discografia trará clássicos e canções que há tempos não estavam no seu repertório. "Vão ter surpresas no show. Eu acho que eu até posso falar isso, que eu estou cantando algumas músicas que não canto há muito tempo com roupagem nova, e a outra surpresa não posso falar. Vocês vão ver", detalhou.