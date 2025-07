Liah Soares lança o single e vídeo 'Deusa do Amor' para celebrar a mulher amazônida

“Entender a mulher amazônida é enxergar que ela não apenas vive na Amazônia, ela é a floresta em movimento. Sem sua força silenciosa e sua sabedoria ancestral, não existe Amazônia viva, não existe futuro possível”. Com essa colocação, a cantora paraense Liah Soares convoca o público a refletir sobre a contribuição feminina para a preservação e desenvolvimento do bioma amazônico, temática que ela aborda de forma artística no projeto “Amazônia Beats” que projeta novas canções dessa artista, como “Deusa do Amor” que poderá ser acessada nas plataformas digitais a partir do próximo dia 11. Simultaneamente, o videoclipe oficial será lançado no canal da artista no YouTube. Confira o pré-save aqui.

“Deusa do Amor” nasceu num desses encontros raros entre o caos e o despertar. Sempre fui inquieta na busca pelo autoconhecimento, mas foi após minha separação que mergulhei ainda mais fundo em mim. E foi nesse mergulho que participei de um retiro só com mulheres que, assim como eu, carregavam cicatrizes, sonhos e uma sede imensa de se reconectar com o próprio sagrado”, conta Liah.

“Ali, entre histórias, lágrimas e silêncios, senti o quanto o amor próprio não é um destino, mas um processo. Eu, que sempre escrevi sobre o amor romântico, um amor destinado ao outro, entendi que antes de amar o outro, a gente precisa aprender a se acolher, se curar e se escolher. Vi tantas outras deusas naquela egrégora, cada uma em seu rito de renascimento, que não havia como voltar igual. Essa canção é isso: um canto de coragem, de cura e de lembrança ancestral. Porque uma mulher desperta sabe que o primeiro grande amor é o que mora dentro dela”, acrescenta.

Nesse raciocínio, Liah destaca que a mulher amazônida não caminha, ela atravessa os séculos com os pés firmes na terra e o coração entrelaçado aos rios. “Carrega no ventre a semente da resistência e nas mãos o saber que sustenta o invisível: o alimento, o remédio, a floresta, a cultura, a memória. Cada vez que ela cuida, planta, ensina ou protege, o mundo respira um pouco mais”, ressalta.

Manifesto

Por isso, como diz Liah, “Amazônia Beats” apresenta-se como um manifesto em forma de som. “É a fusão das minhas raízes amazônicas com as batidas contemporâneas que dialogam com o mundo”, diz.

“Sempre sonhei em criar algo que transcendesse o entretenimento e que levasse a Amazônia para os palcos de forma viva, forte e moderna, sem perder o respeito pelas tradições. Amazônia Beats nasceu desse desejo: unir ritmos amazônicos, referências ancestrais e a força das nossas mulheres à linguagem pop, eletrônica e comercial, capaz de atravessar fronteiras”, pontua Liah.

O projeto visa que ao dançarem ou ouvirem essas canções as pessoas sintam a floresta também, entendam que proteger a Amazônia não é um discurso distante, mas sim um ato urgente, que começa com a conexão, com o respeito e com o encantamento, como frisa a artista.

Como parte do “Amazônia Beats”, em julho do ano passado, foi dado o pontapé inicial no projeto com o lançamento do single “Eu Só Sou Legal”. “Essa canção, apesar da batida dançante e debochada, carrega um tema sério e urgente: o assédio e a importunação sexual. Essa música nasceu de um papo sincero, quase dolorido, entre eu e minha parceira de composição, Iana Marinho, onde dividimos vivências que, infelizmente, muitas de nós conhecemos bem”, conta Liah Soares.

“Por mais indigesto que seja falar sobre isso, quis trazer leveza e irreverência na abordagem, misturando carimbó, zouk e guitarrada, ritmos que fazem parte da nossa identidade amazônica, para denunciar, mas sem perder o gingado, essas invasões que sofremos quando tudo o que queremos é dançar, nos divertir e exercer, sem interferências, o nosso direito de ir e vir”, enfatiza a cantora.

Já em novembro, veio “Teu Amor Meu”, um brega romântico do jeitinho que o Pará ama e reverencia. “Porque aqui, entre uma luta e outra, o amor também pulsa forte, com aquela melodia que fala direto pro coração e pros salões”, como salienta a intérprete.

Liah tem uma carreira de valorização da música regional (Foto: Divulgação)

Guardiã

Na Amazônia, atuam mulheres indígenas, negras, das periferias das cidades, ribeirinhas, coletoras de frutos, pescadoras, moradores de lugares distantes dos centros urbanos, com dificuldades de toda ordem. Enfim, mulheres com perfis diversos, mas sempre em relação com os ecossistemas naturais da região.

“A invisibilidade e a falta de acesso às políticas públicas são grandes desafios. A mulher amazônida não é símbolo: ela é real, múltipla e essencial. Está nas comunidades, nas feiras, nos rios, mas ainda precisa ser ouvida, respeitada e incluída como sujeito político e cultural”, afirma Liah Soares.

Liah estará em Belém no mês de novembro, período de realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). “A relação do ‘Amazônia Beats’ com a COP 30 é direta. Esse projeto nasceu da urgência de colocar o som, a estética e a presença da Amazônia num lugar de protagonismo cultural e político. Não existe sustentabilidade sem cultura, não existe cuidado com o planeta sem ouvir quem cuida dele todos os dias e a mulher amazônida é essa guardiã”, destaca a cantora.

“Por meio da música, da dança e da ancestralidade dos ritmos caribenhos tropicalizados, ‘Amazônia Beats’ traz uma estética quente, viva e contemporânea, que também será apresentada durante a COP como manifestação artística e ato de presença da nossa gente nesse palco global”, adianta Liah Soares.

Os próximos passos do “Amazônia Beats” envolvem o lançamento, em breve, de um EP com com clipes que dialogam com o verão amazônico, os ritmos tropicais e a força feminina na floresta. “Durante a COP 30, teremos apresentações e ativações culturais com esse conceito sempre buscando ocupar espaços onde a Amazônia precisa ser representada com verdade, afeto e orgulho. O ‘Amazônia Beats’ é mais que um projeto musical: é um manifesto poético de pertencimento e presença”, finaliza Liah Soares, com 22 anos de carreira artística.

Serviço:

Lançamento do single e vídeo ‘Deusa do Amor’

da cantora Liah Soares

Nas plataformas digitais

No dia 11 de julho

Como parte do projeto ‘Amazônia Beats’