Ana Hickmann comenta diagnóstico de câncer de Edu Guedes e pede orações aos fãs

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (07/07), para se pronunciar pela primeira vez sobre o diagnóstico de câncer no pâncreas de seu marido, o também apresentador e chef Edu Guedes.

Em uma publicação feita no Instagram, Ana compartilhou uma mensagem de fé e agradeceu o apoio do público neste momento delicado.

“Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura. O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!!! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada", escreveu Ana.

O diagnóstico de câncer no pâncreas foi confirmado após Edu Guedes passar por uma cirurgia de emergência para retirada de um cálculo renal. Durante a investigação médica, exames complementares detectaram o tumor. No último sábado (05/06), o apresentador foi submetido a uma cirurgia para a retirada do tumor no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa de Edu, a cirurgia durou cerca de seis horas. A equipe médica informou que, apesar da complexidade do procedimento, tudo transcorreu conforme o esperado. Edu Guedes segue em recuperação hospitalar.

A equipe ainda destacou que os próximos sete dias serão fundamentais para avaliar a resposta do organismo ao tratamento e o sucesso da cirurgia. O estado de saúde do apresentador será acompanhado de perto pela equipe médica.