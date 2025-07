O que é câncer de pâncreas? Entenda a condição do apresentador Edu Guedes

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, de 50 anos, foi diagnosticado com câncer de pâncreas e passou por uma cirurgia de emergência no último sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento teve como objetivo a retirada de nódulos tumorais após exames apontarem a presença da doença.

A descoberta ocorreu após o marido de Ana Hickmann passar mal por conta de uma infecção associada a uma crise renal, o que levou à realização de exames mais aprofundados.

VEJA MAIS

O que é o câncer de pâncreas?

O pâncreas é um órgão vital localizado atrás do estômago, responsável por produzir hormônios, como a insulina, e enzimas que auxiliam na digestão. O câncer se desenvolve a partir de mutações em células pancreáticas, que passam a se multiplicar descontroladamente, muitas vezes se espalhando rapidamente para outros órgãos — um processo conhecido como metástase.

Entre os sintomas mais comuns do câncer de pâncreas estão:

Dor abdominal ou nas costas

Perda de apetite

Emagrecimento involuntário

Icterícia (pele e olhos amarelados)

Urina escura e fezes claras

Coceira na pele

Indigestão

Fadiga excessiva

Por serem sinais muitas vezes inespecíficos, o diagnóstico costuma ocorrer em estágios avançados, o que dificulta o tratamento e impacta diretamente na taxa de sobrevivência.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é feito com exames de imagem, como tomografia, ressonância magnética e PET-CT. A confirmação vem por meio de biópsia. Em alguns casos, um exame de sangue que mede o marcador tumoral CA 19-9 pode indicar a presença do câncer, mas não é conclusivo.

O tratamento depende do estágio do tumor. Quando detectado precocemente e localizado, a cirurgia associada à quimioterapia é a principal forma de combate à doença. Em estágios mais avançados, o tratamento pode incluir quimioterapia isolada ou associada à radioterapia.

É possível viver sem o pâncreas?

Sim. Em casos extremos, é possível realizar uma pancreatectomia total (remoção completa do pâncreas). No entanto, o paciente precisa fazer uso contínuo de medicamentos para controlar o nível de glicose no sangue e auxiliar na digestão.

Não há uma forma específica de prevenir o câncer de pâncreas. Contudo, evitar o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a obesidade e manter uma alimentação equilibrada podem reduzir o risco.