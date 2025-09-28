Capa Jornal Amazônia
Cultura

Silvero Pereira e Thais Sousa se destacam na lambada e levam nota máxima na ‘Dança dos Famosos'

Nesse domingo (28), a dupla dançou “Tieta”, de Luiz Caldas, e garantiu um 10 de Carlinhos de Jesus

Lívia Ximenes
fonte

A paraense Thais Sousa e Silvero Pereira conquistaram nota 10 de Carlinhos de Jesus, um dos jurados mais rígidos da "Dança dos Famosos" (Reprodução / Redes sociais)

A “Dança dos Famosos” desse domingo (28) começou com show de talento de Silvero Pereira e da paraense Thais Sousa na lambada. Ao som de “Tieta”, de Luiz Caldas, a dupla encantou com molejo, simpatia e sincronia. Com notas entre 8.9 e 10, Silvero e Thais garantiram a avaliação máxima do jurado mais rígido: Carlinhos de Jesus.

“O que eu percebi nas suas conduções: uma determinação muito importante, forte, e determinada para esse gênero de dança, que requer do condutor uma firmeza muito grande. A habilidade sua no final do movimento realmente é uma coisa invejável. Não tenho como não te dar um 10”, falou Carlinhos. A plateia aplaudiu a dupla, enquanto Silvero se emocionou com o momento.

Além da nota 10 de Carlinhos de Jesus, a dupla garantiu 8.9 de Ana Botafogo, 8.9 de Zebrinha, 9.9 de Milton Cunha e 10 de Belize Pombal.

