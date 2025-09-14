Capa Jornal Amazônia
Junto com Silvero Pereira, paraense Thais Sousa alcança primeiro lugar no Dança dos Famosos

Na noite deste domingo (14), a dupla apresentou o ritmo piseiro, ao som da música “Aquelas Coisas”, de João Gomes

Gabriel Pires
fonte

Silvero e Thais durante apresentação (Foto: Reprodução | Globoplay)

A paraense Thais Sousa brilhou no Dança dos Famosos 2025 neste domingo (14), conquistando o primeiro lugar da noite ao lado do parceiro, o ator Silvero Pereira. A dupla apresentou o ritmo piseiro, ao som da música “Aquelas Coisas”, de João Gomes, e se destacou por receber nota 10 do jurado Milton Cunha e de outros jurados, sendo a única da noite a conquistar a pontuação máxima.

A classificação completa da noite teve Silvero Pereira e Thais Sousa em primeiro lugar, seguidos por Duda Santos e Daniel Norton em segundo, David Júnior e Jaque Paes em terceiro, Rodrigo Faro e Larissa Parison em quarto, Richarlyson Barbosa e Monique Santos empatados com Gracyanne Barbosa e Linike Aires na quinta posição, e Tereza Seiblitz e Jefferson Bilisco na sexta.

A noite contou ainda com apresentações de David Júnior, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Richarlyson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz, todos acompanhados de seus professores. Neste domingo, a atriz Giovanna Antonelli participou como jurada artística convidada ao lado de Milton Cunha, enquanto o júri técnico contou com Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha. Nesta semana, não houve eliminação, mas as apresentações receberam elogios e notas altas.

Votos

Giovanna Antonelli deu nota 10, destacando o carisma da dupla: “Carisma já me conquistou, muito carismático os dois. O mais legal é que as coisas que fizeram, fizeram com naturalidade”. Milton Cunha também deu 10, elogiando a soltura e a técnica do casal: “Achei um casal mais solto. Tecnicamente perfeitos”, disse.

Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo deram 8,8, ressaltando a sintonia e a execução. Carlinhos comentou que “o encaixe acontece como se já se conhecessem há muito tempo. O entrosamento de vocês foi perfeito”. 

Já Ana destacou: “Foi uma fusão de todos os movimentos e passos [do ritmo]. A condução foi perfeita. A teatralidade estava perfeita”, relatou. Zebrinha, também com 8,8, elogiou a originalidade da coreografia: “A coreografia foi super original e surpreendente. A cada momento tinha uma surpresa. Foi muito inteligente a forma que fizeram isso”, enfatizou.

Sobre o resultado da noite, Thais comemorou e destacou que é um trabalho em equipe. “Eu estou muito feliz e muito emocionada por alcançar o primeiro lugar. Isso foi o resultado de uma semana intensa que eu e o Silvero tivemos. Estamos conseguindo nos entender muito bem, nos conectar muito. Ainda mais pela nossa história, ele é nordestino e eu sou nortista. Está sendo a realização de um sonho. O primeiro lugar só nos motiva a querer mais e mais”, declara.

“Não podemos descartar que tem várias pessoas que estão no Dança dos Famosos, e que estão se esforçando cada dia mais. E eu admiro muito. Essa é uma batalha pessoal. Estou feliz pelo primeiro lugar, mas queremos cada vez mais”, completa.

Comemoração

Em Belém, um grupo de amigos e alunos de Thaís Souza se reuniu na Companhia Cabanos — da qual ela faz parte — para acompanhar a nova fase de duplas da competição neste domingo (14). “Nada melhor do que comemorar ao lado das que mais se ama. Isso blinda de muitas coisas. Te deixa feliz, motivado. Me sinto acolhida por estar em casa. Fico feliz de estar em casa junto da minha família e dos meus alunos”, contou.

Na Companhia Cabanos, a alegria tomou conta durante toda a apresentação. Os alunos e familiares de Thais vibravam a cada momento da dança. E, no final, a torcida tomou conta de todo mundo. Rolon Ho, dançarino e companheiro de Thaís Sousa, também celebrou esse momento junto com a dançarina.

Depois de acompanhar a apresentação na companhia, Thais fez uma videochamada com a sua dupla, o ator Silvero Pereira, e mostrou a animação e a torcida daqueles que estavam acompanhando a apresentação. Emocionado, ele disse: “Eu vou chorar. Obrigado, gente”. Com gritos de “Silvero, eu te amo”, a empolgação foi geral. 

Palavras-chave

dança dos famosos

silvero pereira

thais souza
Cultura
