Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: dançarino de Pedro Sampaio faz trend com música de Gaby Amarantos em Belém

Coreografia de “Foguinho”, do álbum “Rock Doido”, viraliza nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Dançarino de Pedro Sampaio grava trend com música de Gaby Amarantos em rua de Belém. (Reprodução/Redes sociais)

O dançarino Riquêncio, que integra a equipe de shows do DJ e produtor Pedro Sampaio, chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo fazendo a coreografia trend da música “Foguinho”, da cantora paraense Gaby Amarantos. O vídeo foi feito em uma rua do bairro Umarizal, em Belém.

 

@riquencio @Emanuel Junior me ensinou a dc dele de #foguinho 🔥 @Gaby Amarantos ♬ Foguinho - Gaby Amarantos

 

No vídeo publicado no TikTok, Riquêncio aparece dançando no meio da rua acompanhado de Emanuel Júnior, criador da coreografia original da trend. Segundo o dançarino, a sequência foi ensinada diretamente por Emanuel, responsável pelo passo que tem se espalhado nas redes sociais.

VEJA MAIS

image Pedro Sampaio alerta fãs após ser vítima de golpe com deep fake: 'Não acreditem'
O cantor contou que foi vítima de uma montagem feita com tecnologia de deep fake, que simulou seu rosto e voz para divulgar um serviço de jogo de azar

image ‘Foguinho’ pega no Domingão: Thais Sousa e Jaque Paraense fazem 'trend' e Ed Gama entra no clima
Thais usou as redes sociais para compartilhar vídeo do trio dançando novo hit de Gaby Amarantos

Lançada no dia 28 de agosto, a faixa “Foguinho” faz parte do álbum “Rock Doido”, mais novo projeto de Gaby Amarantos. O trabalho reúne 22 faixas inéditas e mistura batidas eletrônicas com o som das aparelhagens paraenses.

Além do álbum, Gaby lançou também “Rock Doido: O Filme”, um audiovisual de longa duração gravado em plano-sequência com celular nas ruas da periferia de Belém.

Nos últimos dias, Pedro Sampaio esteve no Pará para realizar um show em Barcarena. Durante a apresentação, ele surpreendeu o público ao apresentar uma versão remix do projeto “Rock Doido” com a faixa “Sequência Feiticeira”, seu novo single, em parceria com a DJ Méury.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Pedro Sampaio

Riquêncio

Gaby Amarantos

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Popó Freitas reage à suspensão após confusão no Spaten Fight Night: ‘Nada vai apagar essa história’

Confusão ocorreu após a luta principal evento, realizada no último final de semana

30.09.25 22h17

ASSUMIDOS DE VEZ?

VÍDEO: Ana Castela é flagrada abraçada a Zé Felipe durante viagem ao Pantanal

Registro de momento de afeto entre os supostos affair foi feito por um amigo da artista e compartilhado nas redes

30.09.25 21h51

APRESENTAÇÃO

Marabá Jazz Festival: 3ª edição do evento reúne nove atrações da música instrumental brasileira

O projeto é considerado o maior festival de música instrumental do Sul e Sudeste do Pará

29.09.25 22h40

VIRALIZOU

‘Rock Doido do Gael’: Bebê ganha ‘mesversário’ inspirado na festa de aparelhagem do Crocodilo

A família do pequeno Gael, de seis meses, compartilhou os registros nas redes sociais e foi parar na página oficial da própria festa

29.09.25 20h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

DESPEDIDA

Morre Herlander Andrade: médico era um dos fundadores do bloco carnavalesco Império Romano

O velório ocorre no Parque das Palmeiras (Domingos Marreiros, 1536), em Belém, e o sepultamento será no Recanto da Saudade (avenida Gov. José Malcher, 1872)

30.09.25 13h51

'MINHA VIDA PAROU'

Lembra dela? Ex-atriz da Globo revela saúde debilitada há meses; saiba quem é

Atriz que participou das novelas "Alma Gêmea" e "Caras & Bocas" desabafou sobre problemas de saúde

29.09.25 19h15

SUPOSTO CASAL

Assumidos? Zé Felipe e Ana Castela posam de mãos dadas durante passeio no Pantanal

Cantores geram rumores de romance ao compartilhar registros de viagem com Leonardo e Poliana Rocha

29.09.25 23h25

SÓ LOVE

Matthew McConaughey fala sobre casamento com brasileira

O casal está junto há quase 20 anos.

30.09.25 15h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda