VÍDEO: dançarino de Pedro Sampaio faz trend com música de Gaby Amarantos em Belém

O dançarino Riquêncio, que integra a equipe de shows do DJ e produtor Pedro Sampaio, chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo fazendo a coreografia trend da música “Foguinho”, da cantora paraense Gaby Amarantos. O vídeo foi feito em uma rua do bairro Umarizal, em Belém.

No vídeo publicado no TikTok, Riquêncio aparece dançando no meio da rua acompanhado de Emanuel Júnior, criador da coreografia original da trend. Segundo o dançarino, a sequência foi ensinada diretamente por Emanuel, responsável pelo passo que tem se espalhado nas redes sociais.

Lançada no dia 28 de agosto, a faixa “Foguinho” faz parte do álbum “Rock Doido”, mais novo projeto de Gaby Amarantos. O trabalho reúne 22 faixas inéditas e mistura batidas eletrônicas com o som das aparelhagens paraenses.

Além do álbum, Gaby lançou também “Rock Doido: O Filme”, um audiovisual de longa duração gravado em plano-sequência com celular nas ruas da periferia de Belém.

Nos últimos dias, Pedro Sampaio esteve no Pará para realizar um show em Barcarena. Durante a apresentação, ele surpreendeu o público ao apresentar uma versão remix do projeto “Rock Doido” com a faixa “Sequência Feiticeira”, seu novo single, em parceria com a DJ Méury.