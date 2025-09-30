VÍDEO: dançarino de Pedro Sampaio faz trend com música de Gaby Amarantos em Belém
Coreografia de “Foguinho”, do álbum “Rock Doido”, viraliza nas redes sociais
O dançarino Riquêncio, que integra a equipe de shows do DJ e produtor Pedro Sampaio, chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo fazendo a coreografia trend da música “Foguinho”, da cantora paraense Gaby Amarantos. O vídeo foi feito em uma rua do bairro Umarizal, em Belém.
@riquencio @Emanuel Junior me ensinou a dc dele de #foguinho 🔥 @Gaby Amarantos ♬ Foguinho - Gaby Amarantos
No vídeo publicado no TikTok, Riquêncio aparece dançando no meio da rua acompanhado de Emanuel Júnior, criador da coreografia original da trend. Segundo o dançarino, a sequência foi ensinada diretamente por Emanuel, responsável pelo passo que tem se espalhado nas redes sociais.
VEJA MAIS
Lançada no dia 28 de agosto, a faixa “Foguinho” faz parte do álbum “Rock Doido”, mais novo projeto de Gaby Amarantos. O trabalho reúne 22 faixas inéditas e mistura batidas eletrônicas com o som das aparelhagens paraenses.
Além do álbum, Gaby lançou também “Rock Doido: O Filme”, um audiovisual de longa duração gravado em plano-sequência com celular nas ruas da periferia de Belém.
Nos últimos dias, Pedro Sampaio esteve no Pará para realizar um show em Barcarena. Durante a apresentação, ele surpreendeu o público ao apresentar uma versão remix do projeto “Rock Doido” com a faixa “Sequência Feiticeira”, seu novo single, em parceria com a DJ Méury.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA