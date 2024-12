Apaixonada por Belém, Karol Conká fala sobre gratidão ao Psica, delícias locais e amizade com Gaby

Karol Conká anda vivendo os seus dias em Belém como uma verdadeira paraense. Imersa na cultura local com muita música, gastronomia e passeios locais. Na tarde deste sábado (14), em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a cantora falou sobre como tem sido vivenciar de forma intima as belezas da capital paraense. Karol falou também sobre a sua amizade com Gaby Amarantos e a música Calma, do seu disco Urucum, que vem cheia de homenagens ao Pará.

“A minha conexão com Belém vem desde o início da minha carreira, sempre fui muito bem acolhida aqui, mas essa imersão tem acontecido muito mais esse ano depois que a Gaby Amarantos me convidou para conhecer o lugar que ela nasceu e a cultura daqui. Antigamente eu vinha, fazia show e já tinha que ir para outro lugar, era sempre muito corrido. Esse ano eu resolvi me dedicar mais e viver essa cultura tão maravilhosa”, conta.

A amizade entre Karol e Gaby já é bastante conhecida do público, inclusive, a cantora paraense agradeceu abertamente por viver grandes momentos ao lado da ex-BBB e confidencializar detalhes da sua vida.

“Tenho uma admiração por ela há muitos anos desde a primeira vez que a vi, que foi em 2010 na antiga MTV. Além do estilo, ela tem uma personalidade muito forte e quem convive com ela, sabe que a Gaby tem várias camadas douradas, isso é muito bonito. A nossa conexão ficou mais íntima nos últimos anos, sou muito grata por ela me trazer em Belém para viver outra Belém, como ela diz: ‘você já conhece Belém, mas não conhece direito, vou levar você para conhecer’. Não tinha pessoa melhor para me apresentar. Eu amo a existência da Gaby Amarantos”, disse.

VEJA MAIS

Só este ano, Karol Conká esteve na capital paraense em duas outras ocasiões, todas a convite da cantora paraense, que de fato mostrou um lado da cidade que mostra o que é de verdade ser belenense. Karol viveu cada detalhe da cidade com atenção e intimidade, ou seja, agora ela é uma porta voz da cultura paraense.

“Eu indico sempre o Ver-o-Peso e o passeio para a Ilha do Combu, meus pratos favoritos são tacacá, mojica e pirarucu. Tem também o suco e o creme de cupuaçu. Inclusive, eu tenho uma música chamada Calma, no último álbum lançado, que faço uma citação ao suco de cupuaçu, e aqui foi o primeiro lugar que tomei, mas também não tomo em nenhum outro. Indico também o verdadeiro açaí que tem o gosto real de natureza”, pontua.

Karol Conká em Belém (Fotos: Wagner Santana)

A cantora está em Belém para curtir o Festival Psica, que ocorre ao longo deste fim de semana. Karol se programou e como ela mesmo confidencializou, ela bloqueou a sua agenda para passar esses dias em Belém. Ao longo das 12 edições, a cantora viveu momentos marcantes no festival, mas sempre a trabalho. Em 2021, ela cantou com Elza Soares na última apresentação dela antes do seu falecimento.

“Eu sou cria de festival desde o início da minha carreira. Eu amo estar tanto em cima do palco quanto na plateia. Dessa vez, eu vim curtir o Psica do público. Tem vários momentos marcantes no festival, mas tem um que quero destacar, que no ano de 2021, quando eu estava passando por toda aquela turbulência nacional, pós reality com aquela onda de ódio que eu estava recebendo, a organização do Psica deixou bem claro que: ‘aqui você é reconhecida como artista e ser humano. E a gente te fortalece!’ Isso foi muito legal, sou muito grata por colaborarem com a minha evolução como pessoa. Estou muito feliz por estar aqui retribuindo tudo isso”, explica.

Como boa turista, é imprescindível vir a Belém e não se encantar com a magia das erveiras, Karol já experimentou e indica as encantarias locais, além disso, ela destaca o quanto Belém tem lhe feito bem. “Essa alegria é resultado do banho de cheiro que tomei na Ilha do Combu, mas não é só isso, é a culinária, é conviver com vocês e ouvir falarem, em como vocês lidam com a vida e o próximo. Fui no Ver-o-Peso e já ganhei o ‘espanta homem liso’ e dessa vez o do boto para atrair homem, mas quero atrair trabalho e dinheiro”, finaliza.