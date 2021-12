Karol Conká e Crocodilo empolgam o público no Psica; vídeos

A rapper Karol Conká agitou o público do Festival Psica 2021 ao som da aparelhagem Gigante Crocodilo Prime, na noite do sábado, 18, no estacionamento do shopping Bosque Grão Pará. Elza Soares se apresenta com Renegado neste domingo, 29, última noite do evento, no palco Cüera, às 22h20, no mesmo local.

No palco do festival, Karol Conká anunciou o nome do novo álbum: "Urucum". O projeto será lançado em 2021. "Eu vou dar um spoiler é um álbum mais 'caliente'. Ele tem umas músicas bem legais, diferentes. Porque, depois de tudo o que aconteceu comigo, ai meu Deus, depois do tombo vem a subida de consciência. Então, esse álbum acho que vocês vão curtir bastante. Eu espero que vocês taquem streaming na mamacita", disse Karol, referindo-se à rejeição histórica que teve na última edição do Big Brother Brasil, quando foi eliminada do reality com 99,17% dos votos recebidos do público.

O paraibano Chico César, um dos grandes nomes da música brasileira, também se apresentou e, na oportunidade, agradeceu à campeã do BBB 21, Juliette Freire, que evidenciou o nome dele para a nova geração de fãs. Outra curiosidade da noite, foi a cantora mineira Marina Sena dançando no palco o "endoida c*", grito de guerra das aparelhagens, que estava sendo cantado em coro pelo público.

A esperada apresentação da rapper carioca com a aparelhagem paraense que embalou o recente clipe de Anitta, gravado em Belém, não deixou a desejar. O show de encerramento do festival foi bastante comentado nas redes sociais.

Também passaram pelo palco do Psica, no sábado, 18: Baixo Calão, Os Amantes, Íris da Selva, Torture Squad, Layse e Os Sinceros, Nic Dias + Vandal, Flor de Mururé, Jeff Moraes, Marina Sena, Noite Suja, AQNO e Zek Picoteiro.

Na última noite do festival, este domingo, 19, Elza Soares irá se apresentar acompanhada de Renegado. Outras atrações serão Delinquentes, Carimbó Cobra Venenosa, Garotos Podres, Daniel ADR + Reiner + Pratagy, Os Falsos do Carimbó, O Cinza, LUI, Tasha & Tracie, Noite Suja, Velhos Cabanos, DJ DBL, Black Alien, DJ Miss Tacacá, Potyguara Bardo, DJ Fresh Prince da Bahia (Batekoo) e Deize Tigrona.