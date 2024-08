Gaby Amarantos leva Fred Nicácio, Karol Conká e Fabiana Karla para tour na Ilha do Combu

Os convidados da festa de aniversário da cantora Gaby Amarantos já começaram a chegar em Belém. Nesta segunda-feira (05/8), a artista levou Karol Conká, a atriz Fabiana Karla e o ex-BBB Fred Nicácio para aproveitar a manhã e conhecer a Ilha do Combu, um dos pontos turísticos mais frequentados na região.

VEJA MAIS

Nos Stories dos famosos, foi possível ver que eles se deliciaram com uma comida regional, regado a muito peixe, e provaram uma caipirinha de cupuaçu, além de terem tomado banho de rio. “Vocês não tem ideia de como isso está gostoso”, elogiou Nicácio.

Antes de saírem, o ex-BBB mostrou como a maré estava cheia e elogiou: “Ai, Belém, te amo muito já”. Fred também usou as redes sociais para agradecer a recepção positiva da cidade.

A festa de Gaby Amarantos ocorrerá na próxima terça-feira (06/8), em um complexo de cultura e entretenimento, na beira do rio, em Belém. Nele, estarão presentes diversas personalidades e amigos da cantora. Batizado do sugestivo nome “Xarque da Gaby”, o baile vai contar com a aparelhagem Crocodilo.

“Vai ser uma noite pra gente se reunir e mostrar o peso do nosso som”, garante Gaby. “Mas também chamei o povo do rock underground, do samba, do pagode, pra galera entender que nossa cena é muito diversificada”, diz a cantora.

A lista de convidados que conta especialmente as estrelas do Norte: comediantes, músicos, cantoras e influencers de Santarém, Manaus, Amapá e Belém estarão na celebração, que tem tudo para ser um verdadeiro Festival de Cultura Pop da Amazônia.

“Tá todo mundo se puxando pra festa!”, brinca. Cantora, compositora, atriz e apresentadora paraense, Gaby é uma figura central na difusão da cultura nascida na periferia do Norte.

“Essa é uma celebração no meu aniversário, da nossa cultura amazônica, da retomada da ascensão do Norte no cenário nacional”, diz Gaby Amarantos, vencedora do Prêmio Grammy Latino 2023, feito que posiciona o tecnobrega no cenário internacional da música. O menu da celebração é assinado pelo renomado chef Saulo Jennings, da Casa do Saulo.

Batalha de looks

It Girl com molho amazônico, Gaby Amarantos se tornou um dos maiores ícones fashions do país pela ousadia e inventividade de seus looks. Exemplos que se tornaram símbolos dessa moda cabocla-futurista são as roupas de led, figurino de disco voador, adereço de cabeça que reproduz o rosto de Gaby, e o vestido de samaumeira usado por ela na cerimônia do Grammy Latino. Para o seu aniversário, um look especial é assinado pelo stylist Bruno Pimentel em parceria com a marca Ophélia.

A aniversariante garante que o baile amazônico vai se transformar em um desfile de moda. “Vai ter batalha de look! O povo tá todo se dedicando para aparecer causando e arrasando na festa!”, diz.