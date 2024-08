Gaby Amarantos prepara super festa de aniversário com presença de artistas em Belém; vídeo

A cantora Gaby Amarantos completa 45 anos nesta quinta-feira (1º) e, como embaixadora do tecnobrega no Brasil e no mundo, vai comemorar seu aniversário com muito rock doido em uma festa à beira do rio, que reunirá artistas de todo o país. Batizada de “Xarque da Gaby”, a festa será realizada em Belém, na próxima terça-feira (6), e uma das atrações é a aparelhagem Crocodilo.

“Convidei absolutamente todas as minhas amigas artistas do tecnobrega, todos os meus amigos DJs de aparelhagem. Vai ser uma noite para nos reunirmos e mostrar o peso do nosso som”, garante Gaby.

“Mas também chamei o povo do rock underground, do samba, do pagode, para a galera entender que nossa cena é muito diversificada”, diz. A lista de convidados conta com, especialmente, estrelas do Norte: comediantes, músicos, cantoras e influencers do Pará, Amazonas e Amapá estarão na celebração, que promete ser um verdadeiro Festival de Cultura Pop da Amazônia.

VEJA MAIS

“Tá todo mundo se puxando para a festa! Esta é uma celebração do meu aniversário, da nossa cultura amazônica, da retomada da ascensão do Norte no cenário nacional”, disse Gaby Amarantos. Após vencer o Prêmio Grammy Latino 2023, Gaby ajudou a dar destaque ao tecnobrega no cenário internacional da música.

O que vai ter no 'Xarque da Gaby'

O menu da festa é assinado pelo chef Beto Oliveira. “Minha comida preferida no mundo é charque com açaí e farinha baguda. Isso não pode faltar no cardápio!”, anuncia Gaby. Para beber, drinks de cachaça de jambu para fazer todo mundo “tremer”, além de cervejas amazônicas. Picolés e sorvetes de frutas regionais serão as sobremesas. “A gente é criado comendo essas delícias, que são repletas de simplicidade, mas que, na verdade, são comidas de banquetes da realeza!”, afirma a aniversariante.

Gaby usará um look especial assinado pelo stylist Bruno Pimentel, em parceria com a marca Ophélia. It girl com molho amazônico, Gaby Amarantos se tornou um dos maiores ícones fashion do país pela ousadia e inventividade de seus looks. A artista garante que o baile amazônico vai se transformar em um desfile de moda: “Vai ter batalha de look! O povo tá todo se dedicando para aparecer, causando e arrasando na festa!”.

Do Jurunas para o mundo

Criada no bairro do Jurunas, periferia de Belém, Gaby começou a carreira como cantora na Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde participava do coral e se tornou vocalista da Banda Tecno Show. Ficou conhecida nacionalmente após lançar a música "Hoje Eu Tô Solteira", uma versão de "Single Ladies", da cantora americana Beyoncé. O sucesso da música rendeu à Gaby a alcunha de "Beyoncé do Pará", e, em 2012, ela lançou seu primeiro disco solo, “Treme”, com hits como “Ex Mai Love”, tema de abertura da novela "Cheias de Charme", da TV Globo, e “Xirley”.

Foi premiada no Grammy Latino em 2023 com o álbum "TecnoShow (Vol. 1)". Como apresentadora, Gaby foi destaque na TV como técnica do programa "The Voice Kids", na Rede Globo, e integrou o time de apresentadoras do "Saia Justa", no canal GNT. Como atriz, atuou no elenco da novela "Além da Ilusão", da Globo, e recentemente participou do sitcom "No Corre", do MultiShow.