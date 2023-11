Gaby Amarantos vence o Grammy Latino de 'Melhor Álbum de Música de Raízes Em Língua Portuguesa'

Nesta quinta-feira (16), Gaby Amarantos vence o Grammy Awards Latino, na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa". A indicação veio com o álbum “TecnoShow”, que retrata o tecnobrega/melody, feito em Belém, no Pará.

"Eu sou a CEO da minha empresa. E preciso agradecer a Deus, a minha família e a todo o povo de Belém do Pará, que recebe e reconhece, como música de raízes brasileira. Viva ao tecnobrega. Viva a música brasileira produzida no Pará, na Amazônia, no Brasil. Obrigada!”, disse a paraense no discurso.

TECNOSHOW

Gaby Amarantos relançou o disco “TecnoShow” no fim de 2022. O projeto lançando originalmente em 2010, foi todo produzido por Félix Robatto. Inclusive, os dois já tinham sido indicados para a premiação com o disco "Treme", em 2012, na categoria Revelação na mesma categoria.

