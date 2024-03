Gaby Amarantos 'recebe' o Grammy Latino dentro de caixa de isopor com açaí e camarão; veja o vídeo

Gaby Amarantos escolheu uma maneira tipicamente paraense para compartilhar a chegada do seu Grammy Latino. Na última terça-feira (12), ela usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo, onde aparece recebendo o prêmio em uma caixa de isopor, cerco por iguarias da região, incluindo o açaí e o camarão salgado. Confira:

No conteúdo, a cantora "finge" que está deitada em um sofá aguardando uma entrega. Quando a campainha toca, Gaby vai direto na porta e encontra o tal isopor. "Eu estava tanto esperando as minhas comidinhas do Pará. Gente, o que veio? Hum, farinha baguda, camarão salgada, açaí, meu amor, que está caro, então, tem que valorizar. Tem mais aqui, hein", diz ao pegar no fundo, a caixa com o prêmio.

"Meu Deus, chegou meu Grammy", continua Gaby. Emocionada, ela mostra o troféu personalizado com seu nome, destacando o reconhecimento como "resultado de muita luta, vitória e alegria".

Nas imagens seguintes, Gaby começa a tomar açaí e oferece o fruto roxeado ao prêmio. "Toma açaizinho original do Pará", ela brinca oferecendo o fruto ao troféu, acabando sujando-o. "Já foi batizado com o açaí", brinca.