Exclusivo: Gaby Amarantos fala sobre planos do 'Seu Barriga' para 'conhecer Belém e tomar açaí'

Gaby Amarantos, que participou da primeira temporada da série “No Corre”, do Multishow, que vai estrear em TV aberta, falou sobre a experiência “transformadora” que foi se aventurar no humor. Em conversa com o Grupo Liberal, ela disse ter amado trabalhar com o todo o elenco, mas que teve uma interação muito especial com Edgar Vivar, o icônico Senhor Barriga do seriado mexicano “Chaves”.

“Ele está apaixonada pelo Brasil. Disse que quer voltar para conhecer Belém e tomar açaí”, declarou a cantora e atriz paraense.

Interpretando Seu Manolo, Vivar contracenou muitas vezes com Gaby, que assumiu o papel de Ermelinda, uma personagem com quem Edgar tem frequentes interações devido ao aluguel não pago. Essa dinâmica na cena proporcionou a Gabi uma oportunidade de conviver e se conectar com o ator mexicano.

“O Edgar Vivar é um artista tão generoso, tão professor", destacou Gaby. "A gente se conectou muito porque a minha personagem tinha muitas cenas com ele. Tive essa grande oportunidade de poder conectar com esse artista tão generoso, tão professor. Ele gosta de ensinar, de trocar”, complementou.