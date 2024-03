Gaby Amarantos fala sobre expectativa para série de comédia 'No Corre' estrear na TV Globo

A Rede Globo irá trazer para a TV aberta a primeira temporada de “No Corre”, uma série de comédia protagonizada por Maco Luque que foi produzida pelo Multishow e estreou no ano passado. Com uma segunda temporada já confirmada, a série promete continuar divertindo o público com suas situações hilárias e elenco de peso, incluindo a cantora e atriz paraense Gaby Amarantos, que participou dando vida à personagem Ermelinda, uma ex-motogirl que se tornou mulher de negócios e única funcionária de um centro de distribuição. Na trama, ela é casada com Bolonhesa, interpretado por Érico Brás.

Em entrevista exclusiva com o Grupo Liberal, Gaby falou sobre a experiência de participar da produção de humor, além de destacar a importância que o seriado teve em valorizar os profissionais do serviço de entregas no país.

“Participar do ‘No Corre’ foi uma experiência muito transformadora em minha vida, porque foi a primeira vez que eu me aventurei no humor. E fazer humor é uma coisa muito gostosa, transforma a vida da gente, sabe, o humor é tão poderoso, faz com que o dia da gente, o olhar da gente para o mundo seja mais divertido, mais leve, então, eu amei muito trabalhar com todo o elenco”, compartilhou Gaby.

Gaby revelou que uma das conexões mais marcantes que teve foi com o ator Edgar Vivar, conhecido pelo icônico papel como Senhor Barriga no clássico seriado “Chaves”. Em “No Corre”, Vivar interpreta Seu Manolo, contracenando várias vezes com a artista paraense.

“A gente se conectou muito porque a maioria das cenas o Vivar interagia com a minha personagem, a Ermelinda, porque ele vinha cobrar o aluguel dela, então, tive a oportunidade de poder conectar com essa artista tão generoso, tão professor, ele gosta de ensinar, de trocar. Ele está apaixonado pelo Brasil e disse que quer voltar para conhecer Belém e tomar açaí”, afirmou.

'Humor é fundamental'

Questionada sobre como faz para manter o bom humor mesmo diante de algumas adversidades, a artista revelou que manter o bom humor é fundamental e compartilha uma lição valiosa que aprendeu com a sua mãe: "Quem se leva muito a sério não é feliz".

A cantora paraense enfatizou que essa filosofia a reflete-se em sua arte, seja na sua abordagem descontraída e colorida, enraizada em sua origem na região Norte e na Amazônia.

Ermelinda, de 'No Corre'

Sobre a série, Gaby destacou a importância da música em sua participação na trama, pontuando que Ermelinda trará um pouco da essência da própria cantora para a tela. A artista chegou criar uma canção, intitulada “Motoca”, que reflete a vida dos motoboys, criando uma conexão entre esses profissionais em todo o Brasil.

“A minha expectativa é que as pessoas consigam se conectar com a série e se divertir com ela, valorizar mais essa profissão que é tão importante para o país, essa classe que são as motogirls e os motoboys”, enfatizou Amarantos.

O seriado deverá ir ao ar nos domingos da TV Globo, ainda não há um horário definido e nem a data de estreia. A série de comédia deverá ganhar uma segunda temporada, que será produzida ainda neste ano.

Próximos planos

Além do seu envolvimento com a série, Gaby revelou que sua carreira em 2024 estará totalmente focada na música. No entanto, ela também está aberta a novos projetos que a envolvam e divirtam ao mesmo tempo, como foi o caso de “No Corre”.

“Devo estar fazendo mais alguns trabalhos como atriz e me preparando para fazer um filme, mas é um projeto que está naquela fase que eu sei que o povo odeia, que é o sigilo, mas logo, logo todos irão saber. Meu foco são os lançamentos musicais e de aproveitar esse ‘boom’ do Grammy Latino”, compartilhou a cantora.