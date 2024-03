"No Corre": Série de comédia com Gaby Amarantos e "Seu Barriga" estreia na Globo

Com o objetivo de dar espaço para mais programas de humor em sua grade, a rede Globo irá trazer para a TV aberta a primeira temporada de "No Corre", uma sitcom protagonizada por Marco Luque que foi produzida pelo Multishow e estreou no ano passado.

A série deverá ir ao ar nos domingos, mas ainda não há um horário definido e nem a data de estreia. O show de humor deverá ganhar uma segunda temporada, que será produzida ainda neste ano.

Na sitcom, Luque interpreta Jackson Faive, um motoboy que se envolve em diversos perrengues e situações engraçadas durante os corres de seu trabalho. Toda a trama se passa no bairro da Mooca, em São Paulo.

Uma das presenças mais icônicas na série é o ator Edgar Vivar, muito conhecido por ter vivido o Senhor Barriga no seriado “Chaves”. Em “No Corre”, o artista mexicano interpreta Seu Manolo e fala um português perfeito.

Além de Marco Luque e Edgar Vivar, a série conta com nomes famosos, entre eles Gaby Amarantos, Érico Brás e Lúcio Mauro Filho.