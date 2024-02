Dia do Comediante: Esdras Amorim fala sobre sua carreira e relação com a comédia

No Dia do Comediante, nesta segunda-feira (26), o Grupo O Liberal conversou com Esdras Amorim, um dos comediantes paraenses em destaque nas redes sociais, para o quadro ‘Eu Recomendo’. O humorista compartilha um pouco da sua trajetória na carreira e também as suas principais influências na comédia, que são grandes inspirações até hoje em seus trabalhos.

O dia 26 de fevereiro é uma data especial para celebrar o comediante, um profissional que faz uso do humor nas artes cênicas, tornando situações da vida ou até mesmo inventadas, para transformar em algo engraçado e fazendo o seu público rir. Ao passar dos anos, a carreira começou a ser mais aceita nos teatros e televisão, surgindo aí o humorista e o famoso stand-up comedy, um sucesso nos teatros. Nos dias atuais, com a produção de conteúdo na internet e nas redes sociais, essa é uma prática cada vez mais comum entre os usuários.

Um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, Esdras Amorim é comediante, cantor, compositor e diretor. Atualmente ele acumula 122 mil seguidores, apenas no Instagram. Em seu perfil, o seu conteúdo é voltado principalmente para a comédia, com os seus sketchs em vídeo e postagens nas redes sociais. Os temas variam sobre assuntos da sua rotina, relacionamento e também a linguagem regional paraense.

Porém, quem assiste os seus vídeos cheio de humor nem imagina que em sua adolescência era um menino tímido. De acordo com Esdras, a sua válvula de escape sempre foi a criatividade. Em meados de 2015, com o YouTube em alta, Esdras conheceu e começou a acompanhar o trabalho do humorista Whindersson Nunes. “Assistir os vídeos dele me despertou o interesse de querer fazer também o que ele fazia, mas eu sabia que teria que perder a timidez. Fui trabalhando isso com o tempo até ficar "sem vergonha". E com o passar do tempo, produzindo muito conteúdo”, conta.

Foi a partir dessa inspiração do youtuber e a prática constante em frente das câmeras, que Esdras enxergou a possibilidade de poder trabalhar com a comédia. “Comecei a ser chamado por algumas empresas para fazer propagandas e então percebi que poderia profissionalizar meu trabalho. Hoje consigo viver fazendo humor na internet”, explica.

Como grande apreciador de conteúdo humorístico na internet, Esdras destaca três indicações de comediantes que o inspiram até hoje. Começando por Bob Fllay, humorista paraense, que ficou popular pelos seus vídeos de humor no Youtube e Instagram. “Ele me ensinou muita coisa”, comenta Esdras.

Em seguida, o comediante e ator pernambucano Victor Alves, ou como é conhecido ‘Vitu Alves’. O influencer vem bombando com seus vídeos de humor nas redes sociais, acumulando 3,7 milhões de seguidores no Instagram e 2,7 milhões no TikTok. “Me inspirou muito nele, principalmente em termos de conteúdo e a qualidade de produção”, acrescenta.

Por fim, sua última indicação é o comediante e apresentador Danilo Gentili, reconhecido como um dos precursores e idealizadores do movimento do stand-up comedy no Brasil e que hoje tem o seu próprio talk show, ‘The Noite com Danilo Gentili’. “O que mais me chama atenção nele é o seu sarcasmo”, fala o paraense.

Entre os seus projetos para esse ano, Esdras Amorim pretende focar no seu novo filme “Invenção do Pará”, ao lado de Bob Fllay. “Pretendo me aventurar um pouco mais sério na música também, já que produzo músicas românticas com humor. Um feliz dia do comediante para todos nós, que mesmo em dias difíceis preferimos levar alegria”, finaliza.