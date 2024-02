Carnaval 2024: Cantoras de tecnobrega homenageiam aparelhagens paraenses em fantasias

No carnaval 2024, as cantoras Gaby Amarantos e Valéria Paiva utilizaram referências de aparelhagens paraenses em suas fantasias para a folia deste ano, reafirmando o compromisso com a cultura paraense. As grandes personagens do cenário do tecnobrega se fantasiaram, respectivamente, com elementos representativos do Crocodilo e Rubi.

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, Gaby revela que a fantasia faz parte de uma sequência temática, que iniciou com a "Nave Mãe" usada no Baile da Vogue, no último dia 3 de fevereiro, inspirada também em aparelhagens paraenses.

"Vem aí uma nova série de figurinos homenageando as aparelhagens, que começou com a do Baile da Vogue. Dessa vez, a gente quis homenagear o Crocodilo, o animal do Pará, o 'Croco', e também fazer uma homenagem aos animais da Amazônia. A inspiração é sempre a nossa alegria, a nossa criatividade, a nossa fauna e, principalmente, a nossa tecnologia", diz Gaby.

gaby amarantos fantasia crocodillo aparelhagem carnaval Gaby Amarantos homenageia a aparelhagem Crocodilo em fantasia do carnaval, em Belém. (Foto/Lili Moreira)

A dona do álbum "TecnoShow" adiantou um dos próximos figurinos com referências ao Pará, que será usado durante um show em Salvador, na Bahia, no próximo dia 25 de fevereiro. Na ilustração da roupa, feita pelo estilista Vittor Sinistra, Gaby aparece com um figurino azul e dois botos-cor-de-rosa na parte superior.

Próximo figurino de Gaby Amarantos inspirado no boto-cor-de-rosa (Ilustração/Vittor Sinistra)

Por sua vez, a cantora Valéria Paiva decidiu homenagear a aparelhagem Rubi, uma das mais antigas no ramo das grandes máquinas de músicas. Em um show em Macapá, capital do Amapá, no último dia 12, a artista utilizou um figurino vermelho brilhante e uma coroa na cabeça, fazendo referência à cor da pedra preciosa e ao título de "Rainha das aparelhagens", que lhe foi dado pelos Djs de aparelhagens.

"Eu sou apaixonada por todas as aparelhagens e temos uma história muito bonita desde 2000, não é à toa que os próprios DJs na época me nomearam a rainha das aparelhagens. Mas, em especial, com o Rubi sempre tive um carinho diferenciado porque ele tocava na sede do meu tio, na cidade [onde eu morava] quando eu era criança. Seu Orlando sempre me tratou muito bem e valorizou muito as músicas que fiz para eles, e o respeito passou de geração [em geração]: com o Dj Gilmar e agora o Gigio boy" disse a cantora, em entrevista exclusiva ao O Liberal.

Valéria disse ainda que todas as músicas que faz para a aparelhagem, como a faixa "Paixão no Lendário Rubi", lançada em 2022, é como uma declaração de amor para eles.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de OLiberal.com, Abílio Dantas)