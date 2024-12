Gaby Amarantos comemora reconhecimento de sua obra com festa no Jurunas

No coração do bairro do Jurunas e a bordo de um trio-elétrico, Gaby Amarantos desembarcou na sede do Rancho Não Posso Me Amofiná na noite desta quinta-feira (12), para celebrar o reconhecimento da sua obra musical como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará.

Rodeada de amigos, familiares e fãs, a artista comemorou esse momento e fez questão de citar as pessoas que caminharam a seu lado ao longo desses mais de 15 anos de estrada. Gaby foi uma das responsáveis pelo surgimento e difusão do tecnobrega no Brasil.

“É um ano de colheita, que a gente está plantando há muito tempo. E a prova de que não só eu, como o movimento está colhendo também, vem de reconhecimentos como o Prêmio Multishow, em que estive ao lado da Viviane Batidão e da Zaynara, Está em ver o sucesso que a Joelma faz, que a Dona Onete e tantas outras artistas da nossa terra vêm fazendo. É importante ver que realmente estamos em um momento muito lindo. É uma luta de muitas pessoas, e eu me sinto uma delas, mas, não fui eu que levei a música do Pará para canto nenhum, foi a música e o povo do Pará que me escolheram. Cheguei a essa conclusão”, disse Gaby.

Ao receber a placa de reconhecimento das mãos da deputada Lívia Duarte - autora do Projeto de Lei n.º 714/2023, sancionado no dia 18 de setembro de 2024 pelo governador Helder Barbalho - Gaby foi surpreendida com outro reconhecimento. Ela recebeu das mãos de Jango Vidal, presidente de honra do Rancho, e de Fernando “Guga” Gomes, presidente da Associação das Escolas de Samba de Belém – ESA, a Comenda Raimundo Manito.

“Hoje, celebramos no Rancho a patrimonialização da obra de Gaby Amarantos como cultura material e imaterial do Estado. Honraria justa, importantíssima e cheia de representatividade: Gaby influencia milhares de crianças que se vêm representadas nela. Além disso, é uma filha do Jurunas e da cultura popular, então aproveitamos o momento para entregar a ela a comenda Raimundo Manito, que leva o nome do fundador do Rancho e a torna uma imortal na agremiação. Viva Gaby!”, disse Guga.

Gaby Amarantos recebeu a Comenda Raimundo Manito das mãos de Fernando “Guga” Gomes, presidente da ESA. (Divulgação)

Ao receber mais esse reconhecimento, Gaby Amarantos não escondeu a emoção justamente por ter vivido e ainda estar vivenciando tantas alegrias no bairro em que nasceu e cresceu. “Que alegria receber essa Comenda. Eu, que sou cria do bairro e sempre acompanhei e vi outros artistas recebendo, agora estou vivendo esse momento, num misto de magia e transe, mas, muito presente, sentindo tudo, olhando e pensando em toda a minha trajetória, agradecendo muito à minha família e aos meus fãs, principalmente por todos do Pará e do Norte, que têm essa cultura tão linda”, declarou.

Família Gaby Amarantos (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Gaby Amarantos é uma artista que faz questão de trabalhar em todo o processo de produção de suas músicas. Além disso, é responsável por empresariar a sua carreira e está à frente de sua empresa, a Amarantos Eleva. Gaby também é atriz, já atuou em novelas e filmes da Globo, foi trilha sonora de algumas tramas e fez participações em humorísticos. Uma das mais importantes conquistas foi o Grammy Latino 2023 na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa".

“A Gaby é extraordinária, é um talento absurdo e absoluto. Quando você viaja e conversa com as pessoas de fora percebe que elas conhecem o Pará também pela Gaby. Ela é uma artista muito forte que atua em várias frentes. Eu acho que ser mulher negra e na cultura exige que você tenha que produzir muito mais, precisa se provar muito para ser reconhecida”, destaca a deputada Lívia Duarte.