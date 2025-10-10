Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Karol Conká chega a Belém para participar do Círio de Nazaré

A artista usou seu perfil no Instagram na tarde desta sexta-feira para compartilhar a novidade com os fãs paraenses

Amanda Martins
fonte

Karol Conká (Instagram / karolconka)

A rapper Karol Conká usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira (10), para anunciar sua chegada a Belém, onde participará do Círio de Nazaré. “Aloan, Belém do Pará”, escreveu a artista em publicação feita no feed do Instagram, acompanhada de uma foto em que aparece na sacada do Edifício Manoel Pinto, no centro da capital.

VEJA MAIS

image Malu Galli celebra chegada a Belém para o Círio e encontro com Fafá de Belém
Atriz está na capital paraense acompanhada do marido e integra o grupo de convidados da tradicional Varanda de Nazaré

image Natura anuncia ações durante o Círio de Nazaré 2025 em Belém; veja quando e onde
Marca renova parceria com o evento e participa de iniciativas na Casa de Plácido, Varanda de Nazaré e Arrastão do Círio

image Varanda de Nazaré 2025: Fafá de Belém fala dos destaques da celebração dos 15 anos do projeto
A edição 2025 terá participação de nomes de destaque nacional e internacional

Conká é uma das convidadas do projeto Psica de Nazaré”, que chega à sua segunda edição este ano, sob produção do Festival Psica. A iniciativa integra a programação do Círio e busca destacar diferentes expressões culturais durante o período da festividade.

Além de reunir artistas convidados, o projeto realizará transmissões ao vivo pelo YouTube, mostrando detalhes da celebração a partir da perspectiva de vozes negras, periféricas, indígenas, ribeirinhas e LGBTQIA+.

Entre os nomes confirmados também estão Linn da Quebrada, Amaury Lorenzo, Zaynara, Leona Vingativa, Isabella Santorini, Layse, Valéria Paiva, Elói Iglessias, Hellen Patrícia, Keila Gentil e Mariza Black.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Karol Conká em Belém

círio 2025

Círio

cultura

celebridades

Karol Conká

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXCLUSIVO

Mangueirão recebe festival com Henrique e Juliano e participação de Nattan, Grelo e Patrick Costa

Fãs destacam expectativa para ouvir clássicos e sucessos recentes da dupla sertanejo

10.10.25 9h00

CULTURA

Natura anuncia ações durante o Círio de Nazaré 2025 em Belém; veja quando e onde

Marca renova parceria com o evento e participa de iniciativas na Casa de Plácido, Varanda de Nazaré e Arrastão do Círio

09.10.25 22h35

FAMOSOS

Malu Galli celebra chegada a Belém para o Círio e encontro com Fafá de Belém

Atriz está na capital paraense acompanhada do marido e integra o grupo de convidados da tradicional Varanda de Nazaré

09.10.25 18h45

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEVE BRIGA?

Virginia posta mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

Influenciadora compartilhou reflexão religiosa nas redes após jogador do Real Madrid confirmar término e pedir perdão “de coração aberto”

09.10.25 18h04

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CULTURA

Auto do Círio 2025: arte vai às ruas de Belém para mostrar a fé e a luta dos povos da Amazônia

Evento começará às 18h na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, e percorrerá vias do centro histórico da capital paraense com performance de 350 artistas diante do público

10.10.25 8h00

ARTISTA

Zeca Camargo visita Combu durante o Círio de Nazaré

O apresentador está em Belém e celebra 10 anos da primeira participação na Festa da Rainha da Amazônia

10.10.25 10h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda