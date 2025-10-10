Karol Conká chega a Belém para participar do Círio de Nazaré

A rapper Karol Conká usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira (10), para anunciar sua chegada a Belém, onde participará do Círio de Nazaré. “Aloan, Belém do Pará”, escreveu a artista em publicação feita no feed do Instagram, acompanhada de uma foto em que aparece na sacada do Edifício Manoel Pinto, no centro da capital.

Conká é uma das convidadas do projeto “Psica de Nazaré”, que chega à sua segunda edição este ano, sob produção do Festival Psica. A iniciativa integra a programação do Círio e busca destacar diferentes expressões culturais durante o período da festividade.

Além de reunir artistas convidados, o projeto realizará transmissões ao vivo pelo YouTube, mostrando detalhes da celebração a partir da perspectiva de vozes negras, periféricas, indígenas, ribeirinhas e LGBTQIA+.

Entre os nomes confirmados também estão Linn da Quebrada, Amaury Lorenzo, Zaynara, Leona Vingativa, Isabella Santorini, Layse, Valéria Paiva, Elói Iglessias, Hellen Patrícia, Keila Gentil e Mariza Black.