Natura anuncia ações durante o Círio de Nazaré 2025 em Belém; veja quando e onde

A Natura confirmou sua participação na edição 2025 do Círio de Nazaré, em Belém, com uma série de ações voltadas ao bem-estar dos romeiros e à valorização da cultura amazônica. Este é o segundo ano consecutivo em que a marca participa oficialmente das celebrações.

Entre as iniciativas programadas estão o patrocínio à Varanda de Nazaré, projeto idealizado pela cantora Fafá de Belém, o apoio ao Arrastão do Círio, conduzido pelo grupo Arraial do Pavulagem, e a presença na Casa de Plácido, espaço de acolhimento aos romeiros localizado na Praça de Nazaré.

Segundo a empresa, as ações buscam reforçar a conexão da marca com a cultura e as tradições da região. “O Círio de Nazaré representa um momento de encontro e de valorização da identidade brasileira. Estar presente neste evento é reafirmar nosso compromisso com o cuidado e com a Amazônia”, afirmou Julia Ceschin, Head da Marca Natura e Marketing Estratégico Brasil.

Veja quais serão as ações:

Casa de Plácido

Na Casa de Plácido, a Natura disponibilizará produtos da linha Ekos Andiroba, como hidratantes e fluido de massagem. Os itens serão usados em atendimentos voltados ao relaxamento e ao alívio do cansaço muscular dos romeiros.

Arrastão do Círio

Durante o cortejo de rua, a marca realizará a distribuição de amostras de produtos, como a Polpa Hidratante para o Corpo Ekos Andiroba e protetores solares da linha Natura Solar. Também haverá entrega de brindes e ações relacionadas ao bem-estar e à cultura amazônica.

O músico Júnior Soares, do Arraial do Pavulagem, destacou a importância da parceria. “Esse apoio reconhece o trabalho cultural desenvolvido há anos em Belém e contribui para ampliar o alcance da arte e da música produzidas na Amazônia”, afirmou.

Varanda de Nazaré

Nos dias 11 e 12 de outubro, durante a Trasladação e o Círio, a Natura terá um espaço dedicado ao público convidado na Varanda de Nazaré, com serviços de massagem de pés e mãos no Espaço Ekos, experimentação de produtos e retoques de maquiagem com as linhas Natura Una e Faces.

Programação das ações apoiadas pela Natura

Romaria Fluvial: Fafá de Belém recebe convidados no barco da Varanda.

11 de outubro (sábado), das 6h às 12h

Arrastão do Círio: Cortejo de rua conduzido pelo Arraial do Pavulagem.

11 de outubro (sábado), das 9h às 14h30

Varanda (Trasladação): Procissão noturna que antecede o Círio.

11 de outubro (sábado), à noite

Varanda (Círio): Procissão principal pelas ruas de Belém.

12 de outubro (domingo), pela manhã