Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gaby Amarantos realiza 2ª edição da Laje da Naza durante o Círio de Nazaré

Evento criado pela cantora paraense celebra a fé e a cultura popular com programação em diferentes pontos de Belém

Gustavo Vilhena*
fonte

Gaby Amarantos reforça o compromisso da "Laje da Naza" com o Círio Periférico. (Divulgação)

Idealizada pela cantora e compositora paraense Gaby Amarantos, a Laje da Naza chega à segunda edição com a proposta de transformar o Círio de Nazaré em uma experiência coletiva e vibrante. O evento reafirma sua essência de celebrar a cultura paraense em toda a sua amplitude, valorizando o que nasce nas periferias, interiores e ruas, onde a fé e a música se encontram com o afeto e a identidade popular.

Com uma programação distribuída por diferentes pontos de Belém, a Laje da Naza convida o público a enxergar o Círio como ele é vivido por quem está fora dos grandes centros: nas romarias silenciosas, nas promessas, nas festas improvisadas e no sentimento de pertencimento que atravessa gerações. O evento será realizado no Edifício Manuel Pinto, no centro da cidade, que se transforma em palco para encontros entre o sagrado e o profano, entre a tradição e a inovação sonora.

VEJA MAIS

image Gaby Amarantos é anunciada como Embaixadora do Auto do Círio 2025
Evento será realizado no dia 10 de outubro com tema voltado às lutas dos povos da Amazônia

image VÍDEO: Equipe de Ana Castela dança coreografia de ‘Foguinho’, hit de Gaby Amarantos que viralizou
Vídeo compartilhado por influenciador da equipe mostra animação com os passos do nova ‘trend’

'A romaria que vem de dentro’ inspira a nova edição

O tema desta edição, “A romaria que vem de dentro”, reflete o olhar sensível de Gaby sobre as trajetórias de milhares de paraenses que se deslocam do interior rumo à capital durante o Círio. A proposta é dar protagonismo a esses personagens, trazendo para o centro da festa suas vozes, ritmos e expressões artísticas.
“A Laje da Naza é sobre as pessoas, sobre os corpos e vozes que carregam a força do Pará. É um espaço onde cabe todo mundo — todas as raças, gêneros e expressões. Essa diversidade não é algo planejado; é algo que nós somos”, afirma Gaby.

Fé e ritmo se unem em homenagem à Nossa Senhora

A artista lembra que o projeto nasceu do desejo de criar um espaço onde o tecnomelody, o brega paraense e a fé popular pudessem coexistir de forma natural. “Ganhamos um espaço no Manuel Pinto onde vamos poder homenagear Nossa Senhora de Nazaré com a nossa batida, com o nosso ritmo. A grande diferença da Laje é poder trazer um pouco da periferia para o Círio. Até a faixa do evento tem toda uma estética de aparelhagem, porque queremos mostrar que esse movimento é o coração da nossa música”, destacou Gaby em entrevista ao Grupo Liberal.

Laje da Naza se consolida como espaço cultural do Círio

Na primeira edição, o projeto se destacou pela presença de nomes nacionais como Leona Cavalli, Gretchen e Zeca Camargo, que se uniram a artistas locais em uma celebração marcada pela energia contagiante e pela mistura de linguagens.

Agora, a expectativa é que a nova edição amplie ainda mais o alcance da proposta, consolidando a Laje da Naza como um dos espaços culturais mais potentes do Círio contemporâneo com as presenças dos embaixadores Zeca Camargo e Gretchen, além da influenciadora Ísis Vieira.

Identidade visual e sons da Amazônia urbana

Com identidade visual inspirada no Círio periférico, o evento será marcado por cores, luzes, aparelhagens e performances que representam as camadas culturais da Amazônia urbana. A trilha sonora atravessa o tecnobrega, o carimbó, o pop e a música eletrônica, construindo uma narrativa que traduz a pluralidade do Pará.

Segundo a organização do evento, a Laje da Naza é uma manifestação de resistência e pertencimento. É o olhar de Gaby Amarantos enquanto artista e mulher paraense que entende o Círio como um mosaico de fé, música e diversidade. O projeto reafirma que o Círio é feito por todos — das famílias que acordam cedo para seguir a procissão às aparelhagens que iluminam as madrugadas dos bairros.

Ao unir espiritualidade, arte e cultura popular, Gaby cria um espaço onde o sagrado e o profano caminham juntos, revelando que o Círio de Nazaré é, acima de tudo, uma celebração da vida e da identidade paraense.
A Laje da Naza surge, assim, como um símbolo da força coletiva: uma laje aberta para o povo, onde a música, a fé e o amor pelo Pará se encontram em sua forma mais autêntica e emocionante.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gaby Amarantos

laje da naza

círio de nazaré 2025

cultura paraense

belém

tecnobrega

aparelhagem
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CÍRIO 2025

Tati Machado vive emoção e fé na Varanda de Nazaré: 'O choro vai ser livre'

Com seu jeito leve e carismático, a comunicadora, que conquistou o público nacional com seu bom humor nos programas da TV Globo, destacou o carinho que vem recebendo desde que anunciou sua vinda a Belém

11.10.25 20h28

CÍRIO 2025

Malu Galli se encanta com o Círio e revela expectativa por desfecho surpreendente em Vale Tudo

Em sua primeira visita à capital paraense, Malu se disse encantada com a recepção calorosa do público

11.10.25 19h59

EXCLUSIVO

Grelo retorna a Belém com novidades no show exclusivo da dupla Henrique e Juliano

Grelo destaca recepção calorosa do público belenense em entrevista ao Grupo Liberal

10.10.25 22h11

CULTURA PULSA NAS RUAS

Chuva marca o início do Auto do Círio 2025, mas não diminui a celebração da fé e da arte, em Belém

O evento terá shows de Gaby Amarantos e DJ Dinho, encerrando o cortejo em frente ao Palácio Lauro Sodré

10.10.25 20h53

MAIS LIDAS EM CULTURA

Círio 2025

Que História é Essa, Porchat? Humorista revela qual parte do Círio será destaque em seu programa

Fábio Porchat participa do Círio pela primeira vez como convidado na "Varanda da Fafá"

12.10.25 8h39

Círio de Nazaré

Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

11.10.25 21h34

APROVADO

Crítico gringo se rende a Gaby Amarantos, elogia 'Rock Doido' e compara a Beyoncé

Anthony Fantano, especialista musical americano conhecido por suas resenhas afiadas no YouTube, destaca autenticidade e inovação no novo trabalho da cantora brasileira

12.10.25 8h00

CHÁ DE CANELA

Do amor de verão ao altar: Viviane Batidão abre as portas de casa em episódio do Chá de Canela

Cantora celebra seis anos de relacionamento, revela planos de casamento e exalta o verão amazônico em bate-papo descontraído que vai ao ar nesta quarta (23), às 19h30

23.07.25 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda