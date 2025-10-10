Gaby Amarantos realiza 2ª edição da Laje da Naza durante o Círio de Nazaré

Idealizada pela cantora e compositora paraense Gaby Amarantos, a Laje da Naza chega à segunda edição com a proposta de transformar o Círio de Nazaré em uma experiência coletiva e vibrante. O evento reafirma sua essência de celebrar a cultura paraense em toda a sua amplitude, valorizando o que nasce nas periferias, interiores e ruas, onde a fé e a música se encontram com o afeto e a identidade popular.

Com uma programação distribuída por diferentes pontos de Belém, a Laje da Naza convida o público a enxergar o Círio como ele é vivido por quem está fora dos grandes centros: nas romarias silenciosas, nas promessas, nas festas improvisadas e no sentimento de pertencimento que atravessa gerações. O evento será realizado no Edifício Manuel Pinto, no centro da cidade, que se transforma em palco para encontros entre o sagrado e o profano, entre a tradição e a inovação sonora.

'A romaria que vem de dentro’ inspira a nova edição

O tema desta edição, “A romaria que vem de dentro”, reflete o olhar sensível de Gaby sobre as trajetórias de milhares de paraenses que se deslocam do interior rumo à capital durante o Círio. A proposta é dar protagonismo a esses personagens, trazendo para o centro da festa suas vozes, ritmos e expressões artísticas.

“A Laje da Naza é sobre as pessoas, sobre os corpos e vozes que carregam a força do Pará. É um espaço onde cabe todo mundo — todas as raças, gêneros e expressões. Essa diversidade não é algo planejado; é algo que nós somos”, afirma Gaby.

Fé e ritmo se unem em homenagem à Nossa Senhora

A artista lembra que o projeto nasceu do desejo de criar um espaço onde o tecnomelody, o brega paraense e a fé popular pudessem coexistir de forma natural. “Ganhamos um espaço no Manuel Pinto onde vamos poder homenagear Nossa Senhora de Nazaré com a nossa batida, com o nosso ritmo. A grande diferença da Laje é poder trazer um pouco da periferia para o Círio. Até a faixa do evento tem toda uma estética de aparelhagem, porque queremos mostrar que esse movimento é o coração da nossa música”, destacou Gaby em entrevista ao Grupo Liberal.

Laje da Naza se consolida como espaço cultural do Círio

Na primeira edição, o projeto se destacou pela presença de nomes nacionais como Leona Cavalli, Gretchen e Zeca Camargo, que se uniram a artistas locais em uma celebração marcada pela energia contagiante e pela mistura de linguagens.

Agora, a expectativa é que a nova edição amplie ainda mais o alcance da proposta, consolidando a Laje da Naza como um dos espaços culturais mais potentes do Círio contemporâneo com as presenças dos embaixadores Zeca Camargo e Gretchen, além da influenciadora Ísis Vieira.

Identidade visual e sons da Amazônia urbana

Com identidade visual inspirada no Círio periférico, o evento será marcado por cores, luzes, aparelhagens e performances que representam as camadas culturais da Amazônia urbana. A trilha sonora atravessa o tecnobrega, o carimbó, o pop e a música eletrônica, construindo uma narrativa que traduz a pluralidade do Pará.

Segundo a organização do evento, a Laje da Naza é uma manifestação de resistência e pertencimento. É o olhar de Gaby Amarantos enquanto artista e mulher paraense que entende o Círio como um mosaico de fé, música e diversidade. O projeto reafirma que o Círio é feito por todos — das famílias que acordam cedo para seguir a procissão às aparelhagens que iluminam as madrugadas dos bairros.

Ao unir espiritualidade, arte e cultura popular, Gaby cria um espaço onde o sagrado e o profano caminham juntos, revelando que o Círio de Nazaré é, acima de tudo, uma celebração da vida e da identidade paraense.

A Laje da Naza surge, assim, como um símbolo da força coletiva: uma laje aberta para o povo, onde a música, a fé e o amor pelo Pará se encontram em sua forma mais autêntica e emocionante.