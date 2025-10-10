Zeca Camargo visita Combu durante o Círio de Nazaré
O apresentador está em Belém e celebra 10 anos da primeira participação na Festa da Rainha da Amazônia
O jornalista e apresentador Zeca Camargo está em Belém para acompanhar o Círio de Nazaré e aproveitou a sexta-feira (10) para visitar a Ilha do Combu, uma das mais conhecidas da capital paraense. Em uma publicação nas redes sociais, Zeca compartilhou um registro descontraído na casa de madeira típica da região.
“Combu. 10.10.25. Simples assim... sextou”, escreveu na legenda. Zeca é cidadão de Belém, declarado pelo prefeito Igor Normando, desde agosto desse ano. O apresentador participou do Círio de Nazaré pela primeira vez em 2015. Há anos, ele mantém uma forte ligação com o Pará, Belém e a Festa de Nazaré.
