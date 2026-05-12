Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sérgio Chapelin chega aos 85 anos longe dos holofotes e da TV

Jornalista ficou conhecido como apresentador do Jornal Nacional e Globo Repórter

Estadão Conteúdo
fonte

Tema do último programa de Sérgio Chapellin é a natureza selvagem da região do Serengeti, na África (João Cotta/ TV Globo)

Sérgio Chapelin completa seu aniversário de 85 anos de idade nesta terça-feira, 12 de maio. Conhecido pelo seu trabalho de décadas na TV Globo, onde passou pelo Jornal Nacional e Globo Repórter, o ex-apresentador vive uma vida longe dos holofotes desde que se aposentou.

A despedida das telas veio em 2019. Em 27 de setembro daquele ano, encerrou seu último programa dizendo: "Agora é momento de pensar, relaxar, experimentar aquela liberdade total. Acho que todo mundo sonha com isso. Tenho minha chácara, gosto de interagir com os bichos. Quem sabe, viajar um pouco".

À época, Sérgio Chapelin se mudou com a mulher para a região sul de Minas Gerais, Itanhandu, onde tinha a tal chácara. Em 2021, outra mudança, quando foi morar no Rio de Janeiro para ficar mais próximo aos três filhos, enteado e seis netos.

Em entrevista à revista Veja publicada em janeiro de 2026, o jornalista relatou sua rotina. Passa o tempo caminhando na praia, mexendo em seu tablet e assistindo a séries e filmes. "Estou feliz da vida. Já ralei bastante", dizia.

"Minha barba branca e meu bonezinho são hoje o meu disfarce. Quero entrar no mercado, na padaria, caminhar tranquilamente. Copacabana é uma confusão. Quero ser mais um na multidão. É tão bom você ter sua privacidade."

Aparições recentes de Sérgio Chapelin na TV

Sérgio Chapelin "reapareceu" na TV em ao menos duas ocasiões desde sua aposentadoria do Globo Repórter. Em ambas, ao dar seu depoimento sobre um colega que morreu. Cid Moreira, em outubro de 2024, e Léo Batista, em janeiro de 2025.

Os anos afastado da TV fizeram com que as aparições chamassem atenção nas redes sociais, em especial a segunda, quando surgiu com um "coque samurai" e barba longa - algo impensável para os seus anos de apresentador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sérgio Chapelin

85 anos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AGENDA

Espetáculo ‘Circo e Carimbó’ narra a resistência ribeirinha em turnê por cinco cidades do Marajó

Companhia Nós Tantos percorre Portel, Bagre, Curralinho, Melgaço e Muaná em 2026 com o espetáculo apresentações e oficinas gratuitas para a comunidade. Confira os detalhes desta circulação que une a tradição popular à magia

12.05.26 8h00

MÚSICA

Nayara Guedes lança releitura de ‘Círios’ ao lado de Vital Lima e Manoel Cordeiro

Médica e integrante do Coro Carlos Gomes há 21 anos, artista paraense estreia carreira musical com canção inspirada no Círio de Nazaré

11.05.26 17h48

ACIDENTE

Circo de Tirullipa pega fogo durante a madrugada em Natal; ninguém ficou ferido

O artista usou as redes sociais, nesta segunda-feira (11), para lamentar o ocorrido

11.05.26 17h25

REENCONTRO PROFISSIONAL

Após voltar a atuar com Belo, Viviane Araujo revela limites impostos à novela: 'Cena incômoda'

Atriz contou que aceitou cenas de beijo, mas recusou gravações de sexo com o ex-marido

11.05.26 17h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

FLAGRA

VÍDEO: Ônibus com personagens de anime em Castanhal viraliza nas redes sociais

Cosplayers que participaram do Anime Geek, realizado em Belém, foram flagrados em um ônibus do BRT

11.05.26 23h47

CANCELAMENTO

Diogo Nogueira suspende shows após diagnóstico grave; saiba qual

Cantor informou que está em tratamento hospitalar e seguirá afastado dos palcos por recomendação médica

11.05.26 21h00

CULTURA

Guilherme Arantes chega para celebrar 50 anos-luz de sucessos em Belém

Megashow será nesta sexta (15) na Sede Campestre da Assembleia Paraense, em que o artista vai compartilhar com o público seus grandes sucessos

12.05.26 8h00

TELEVISÃO

Sérgio Chapelin chega aos 85 anos longe dos holofotes e da TV

Jornalista ficou conhecido como apresentador do Jornal Nacional e Globo Repórter

12.05.26 7h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda