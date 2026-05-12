Espetáculo ‘Circo e Carimbó’ narra a resistência ribeirinha em turnê por cinco cidades do Marajó

Após concluir uma etapa de apresentações pelos estados do Maranhão e Tocantins, a Companhia de Circo Nós Tantos inicia os preparativos para uma nova fase de circulação, desta vez na região do Marajó, no Pará. O projeto, desenvolvido por artistas de Belém, percorrerá cinco municípios marajoaras em maio: Portel, Bagre, Curralinho, Melgaço e Muaná.

A programação cultural nas localidades inclui a encenação do espetáculo “Circo e Carimbó”, que promove o diálogo entre as artes circenses e o ritmo tradicional paraense. Além das performances, a trupe realizará atividades de formação voltadas para a comunidade, oferecendo oficinas gratuitas de circo, teatro e carimbó.

A iniciativa é viabilizada por meio do edital Rouanet Norte, contando com o patrocínio do Banco do Brasil. O objetivo da circulação é descentralizar o acesso à cultura e promover o intercâmbio artístico entre os profissionais da capital e o público das cidades do arquipélago.

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O espetáculo “Circo e Carimbó” transforma em arenas de teatro e circo diversas escolas e comunidades tradicionais para contar as aventuras e desventuras de Zé e Chico, dois personagens ribeirinhos que, após terem suas vidas impactadas por modelos predatórios de integração econômica aplicados em suas comunidades no interior da Região Amazônica, decidem dar uma virada, migrando para a capital paraense e apostando todas as suas fichas no carimbó.

O espetáculo é recheado de histórias, doces memórias e algumas necessárias reflexões sobre a vida ribeirinha e o enfrentamento das contradições da urbanização amazônica. O carimbó é tomado como um importante mediador e articulador da memória coletiva, sendo fio condutor, em cena, para o debate de diversos temas presentes nas letras dessa expressão da cultura popular paraense. E tudo isso vem misturado com a leveza, a sagacidade e alguma acidez do humor circense. Há tempo, inclusive, para que os heróis deem uma forcinha no icônico romance entre a Garça Namoradeira e o malandro Urubu.

Em “Circo e Carimbó, Zé e Chico são agricultores e pescadores que, após serem expulsos de suas terras por grileiros no interior do Pará, buscam refúgio e uma nova vida em Belém. Na capital, Chico sonha em conhecer o Ver-o-Peso, enquanto a dupla decide sobreviver narrando histórias ancestrais e tocando carimbó nas ruas.

A trajetória dos amigos é marcada pelo confronto com as autoridades, culminando na prisão de Chico por tocar carimbó em via pública. Após Zé liderar um movimento por sua liberdade, eles recebem a notícia de que o ritmo foi reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro, garantindo o direito à manifestação artística. Livres, eles passam a cantar "causos" da infância, a vida no campo e a relação com a natureza, transformando suas memórias e lutas em arte.

Datas:

BAGRE

Oficina de Percussão (30 vagas) – Inscrições no Local:

- 12/05 • 14h • EMEF Rui Antônio de Farias L. Filho -

Espetáculo:

- 13/05 • 10h • EMEI O Mundo da Criança

- 14/05 • 18h • Praça 29 de Dezembro

CURRALINHO

Espetáculo:

- 15/05 • 15h • CRAS

- 18/05 • 10h • EMEF Maria das Dores Sá – Vila Piriá

Oficina de Percussão (30 vagas) – Inscrições no Local:

- 19/05 • 8H • CRAS

MELGAÇO

Oficina de Circo e Comicidade - (30 vagas) – Inscrições no Local:

- 21/05 • 8h • EEEFM Pres. Tancredo De A. Neves

Espetáculo:

- 22/05 • 9h • EMEF Francisco Viana de Araújo

- 23/05 • 18:30h • Ginásio da EEEFM Pres. Tancredo De A. Neves

PORTEL

Espetáculo:

- 25/05 •17h • EMEF Rafael Gonzaga

- 27/05 • 9h • EMEF Centro Educacional Rooli - Núcleo Fonte de Luz

Oficina Circo e Comicidade (30 vagas) - Inscrições no local:

27/05 • 14h •EMEF Centro Educacional Rooli - Núcleo Fonte