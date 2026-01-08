Nattan registra Zuza no hospital e característica da filha chama a atenção na web; veja

Após o nascimento recente de Zuza, o cantor Nattan, de 27 anos, se derreteu nas mídias sociais ao mostrar, nesta quinta-feira (8), um registro da filha dormindo em seus braços no hospital. Enquanto ele apresentava Zuza todo orgulhoso, um detalhe em sua característica chamou a atenção dele e das pessoas que viram a publicação: a quantidade de cabelos que a bebê tem com apenas três dias de vida.

"Bom dia, apresento a vocês a rainha Elizabeth III. Tem base um trem desse aqui, como dizem os mineiros? Como é que a gente não se apaixona por uma coisinha dessa, hein? Olha aí o jeito que dormiu. Oh, meu Deus. Olha o cabelo, como tem cabelo", disse Nattan em um vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Nascimento de Zuza

A pequena Zuza nasceu nesta última terça-feira (6) após cerca de 40h de parto normal vivenciados pela mãe, a atriz, apresentadora e esposa de Nattan, Rafa Kalimann. Algumas imagens da bebê, que pesa 4 kg, e do parto foram publicadas nas redes sociais dos próprios pais da criança no mesmo dia de seu nascimento.

Nos comentários, os fãs do casal e diversos famosos deram às boas vindas à filha de Rafa Kalimann e Nattan. “Seja bem-vinda Zuza!!! Que você cresça em estatura, sabedoria e na graça de Deus”, desejou a influenciadora Yasmin Castilho. “Tão feliz por vocês!”, disse o apresentador do Caldeirão, Marcos Mion. “Que lindeza”, revelou o ator Ary Fontoura. “Aeeee, seja muito bem vinda!! Deus abençoe”, escreveu Alok.

Significado do nome

O nome Zuza é um apelido afetivo de Josefina, a avó de Nattan que faleceu em 2025, pouco antes deles descobrirem a gravidez de Rafa Kalimann. Ao longo de sua vida, ela foi responsável por criar o cantor e teve papel central em sua formação, logo a escolha do nome simbolizou uma homenagem à avó paterna do artista musical.

