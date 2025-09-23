Capa Jornal Amazônia
Rafa Kalimann posa com a barriga de gravidez à mostra e detalha planos após a maternidade

A atriz está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan

A atriz e influenciadora Rafa Kalimann compartilhou, na manhã desta terça-feira (23), uma foto exibindo a barriga de gravidez em seus Stories no Instagram. À espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, ela posou usando um top e uma saia longa. A bebê está prevista para nascer entre o fim de dezembro deste ano e o início de janeiro de 2026.

Desde o anúncio da gestação, Rafa tem dividido com os seguidores momentos da nova fase. Em entrevista à revista Quem, ela contou que planeja ajustar sua rotina após o nascimento da filha. 

“Uma desacelerada é importante e merecida. Eu vou sentindo. Achei que, nessa fase, eu já ia estar super desacelerada, mas não estou. Estou com vários projetos, muita coisa legal para o ano que vem”, disse a artista.

