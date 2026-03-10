Capa Jornal Amazônia
Gretchen nega ter se casado 18 vezes: 'Contavam até ficante como marido'

A cantora é casada com o paraense Esdras Souza, com quem vive em Portugal

O Liberal
fonte

Greetchen foi a entrevistada do PodDelas na última semana (Reprodução/ Youtube)

A cantora Gretchen desmentiu os rumores de que teria se casado 18 vezes ao longo da vida. Embora atualmente mantenha um relacionamento com o saxofonista paraense Esdras Souza, o histórico amoroso da artista costuma voltar à tona com frequência em entrevistas e nas redes sociais.

O tema foi abordado durante a participação da cantora no podcast PodDelas, na última terça-feira (3). “Que eu casei 18, 20 vezes. Como posso ter casado 18 vezes? Não tinha tempo para isso, eles contavam até um ficante como marido”, declarou.

Assista à entrevista:

Relembre os casamentos de Gretchen:

  • Um dos primeiros romances conhecidos foi com o cantor Chrystian, da dupla com Ralf. Na época, a artista tinha cerca de 20 anos e o relacionamento foi considerado um de seus primeiros compromissos sérios;
  • Ainda na adolescência, Gretchen namorou e chegou a ficar noiva de Carlos Eduardo. Segundo a cantora, o noivado não avançou porque a família dele era contrária ao relacionamento;
  • O empresário italiano Sérgio Castro. Posteriormente, viveu um relacionamento com Nanato Barbosa, filho do apresentador Chacrinha e ex-noivo da cantora Wanderléa.  O relacionamento ocorreu após um acidente de carro que deixou Nanato em uma cadeira de rodas;
  • Já no período em que consolidava sua carreira artística, Gretchen se relacionou com o delegado Silva Neto, pai de Thammy Miranda, sua filha mais velha. De acordo com a cantora, o relacionamento terminou em meio a conflitos e uma traição;
  • Décio Nascimento é o pai de seu segundo filho, Delcinho. Em entrevistas, ela afirmou ter enfrentado episódios de violência doméstica durante essa relação;
  • A artista se casou no religioso com o empresário de televisão Paulo Aversani, pai de seu filho Serginho. O casamento durou cerca de quatro anos e terminou após uma traição;
  • Em seguida, Gretchen teve um relacionamento com Agnaldo, com quem teve seu quarto filho, Gabriel.
  • Outro casamento que ganhou repercussão foi com o cabeleireiro Claudio Farias. Na época, a cantora denunciou publicamente agressões físicas;
  • Em 2003, Gretchen iniciou um relacionamento com Giuliano Cezimbra, então segurança do apresentador Ratinho, com quem teve sua filha Giulia;
  • Entre outros relacionamentos citados pela artista está o namoro com Guto, período que ela associa à gravação de um filme adulto;
  • Em 2009, Gretchen se relacionou com Dênis Miranda;
  •  No ano seguinte, ela se casou com Silvio em uma cerimônia na igreja evangélica, mas o relacionamento chegou ao fim posteriormente;
  • Antes de se mudar para a Europa, em 2012, a cantora teve um relacionamento com o comerciante Túlio Souto, os dois chegaram morar juntos em Recife.
