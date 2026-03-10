Gretchen nega ter se casado 18 vezes: 'Contavam até ficante como marido'
A cantora é casada com o paraense Esdras Souza, com quem vive em Portugal
A cantora Gretchen desmentiu os rumores de que teria se casado 18 vezes ao longo da vida. Embora atualmente mantenha um relacionamento com o saxofonista paraense Esdras Souza, o histórico amoroso da artista costuma voltar à tona com frequência em entrevistas e nas redes sociais.
O tema foi abordado durante a participação da cantora no podcast PodDelas, na última terça-feira (3). “Que eu casei 18, 20 vezes. Como posso ter casado 18 vezes? Não tinha tempo para isso, eles contavam até um ficante como marido”, declarou.
Assista à entrevista:
Relembre os casamentos de Gretchen:
- Um dos primeiros romances conhecidos foi com o cantor Chrystian, da dupla com Ralf. Na época, a artista tinha cerca de 20 anos e o relacionamento foi considerado um de seus primeiros compromissos sérios;
- Ainda na adolescência, Gretchen namorou e chegou a ficar noiva de Carlos Eduardo. Segundo a cantora, o noivado não avançou porque a família dele era contrária ao relacionamento;
- O empresário italiano Sérgio Castro. Posteriormente, viveu um relacionamento com Nanato Barbosa, filho do apresentador Chacrinha e ex-noivo da cantora Wanderléa. O relacionamento ocorreu após um acidente de carro que deixou Nanato em uma cadeira de rodas;
- Já no período em que consolidava sua carreira artística, Gretchen se relacionou com o delegado Silva Neto, pai de Thammy Miranda, sua filha mais velha. De acordo com a cantora, o relacionamento terminou em meio a conflitos e uma traição;
- Décio Nascimento é o pai de seu segundo filho, Delcinho. Em entrevistas, ela afirmou ter enfrentado episódios de violência doméstica durante essa relação;
- A artista se casou no religioso com o empresário de televisão Paulo Aversani, pai de seu filho Serginho. O casamento durou cerca de quatro anos e terminou após uma traição;
- Em seguida, Gretchen teve um relacionamento com Agnaldo, com quem teve seu quarto filho, Gabriel.
- Outro casamento que ganhou repercussão foi com o cabeleireiro Claudio Farias. Na época, a cantora denunciou publicamente agressões físicas;
- Em 2003, Gretchen iniciou um relacionamento com Giuliano Cezimbra, então segurança do apresentador Ratinho, com quem teve sua filha Giulia;
- Entre outros relacionamentos citados pela artista está o namoro com Guto, período que ela associa à gravação de um filme adulto;
- Em 2009, Gretchen se relacionou com Dênis Miranda;
- No ano seguinte, ela se casou com Silvio em uma cerimônia na igreja evangélica, mas o relacionamento chegou ao fim posteriormente;
- Antes de se mudar para a Europa, em 2012, a cantora teve um relacionamento com o comerciante Túlio Souto, os dois chegaram morar juntos em Recife.
