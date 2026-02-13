'Freak Le boom boom': Gretchen lança clipe de seu hit de maior sucesso, de 1979

A cantora Gretchen lançou nesta sexta-feira, 13, um clipe musical de um dos seus maiores sucessos - Freak Le Boom Boom. A canção, lançada originalmente em 1979 no álbum My Name Is Gretchen, ganhou um novo arranjo para o carnaval.

No vídeo, a cantora de 66 anos canta e rebola no centro de uma pista de patinação. Ao seu lado, o saxofonista Esdras de Souza, atual marido da artista, reproduz a nova versão da canção.

Entre os figurinos apresentados pela artista, Gretchen optou por uma releitura de um look que usou no programa Planeta Xuxa nos anos 2000 - um top e uma calça xadrez.

O hit de 1979 é uma aposta da artista para o carnaval de 2026. No dia 23 de janeiro deste ano, a cantora lançou quatro versões da mesma canção em um EP intitulado Freak Le Boom Boom (Remixes).

Além da versão original, o lançamento conta com duas versões produzidas por Mister Sam - produtor da versão original - e uma por Gab Miranda, filho de Gretchen.

"Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, principalmente por ser orgânico. Normalmente, tudo é meio que comprado, combinado, e foi assim, tudo aconteceu porque o público quis, porque a galera jovem quis", afirmou a cantora em entrevista ao portal POPline.

"Eu tô muito feliz de ser um povo muito novo, né, que tá conhecendo o meu trabalho de 40 anos atrás como se fosse agora um lançamento", finalizou a artista.

Nas redes sociais, a canção voltou a ganhar relevância entre o público mais jovem com diferentes dancinhas, tendências e edições.

Confira o novo clipe de Gretchen clicando aqui .