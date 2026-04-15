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Zé Felipe revela vício em remédios após enfrentar crises de ansiedade

Artista afirmou que recorreu aos remédios como forma de lidar com questões emocionais

O Liberal

O cantor Zé Felipe falou abertamente sobre saúde mental, uso de medicamentos e mudanças recentes em sua rotina pessoal. Após enfrentar uma separação em maio de 2025, de Vírginia Fonseca, com quem ficou por cinco anos, mais o fim do namoro com Ana Castela, em dezembro do mesmo ano, o artista passou enfrentar crises de ansidade. 

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"Eu passei por umas… Tive crise de ansiedade. Estava muito viciado em remédio. Então, tomava, sei lá, dez comprimidos para dormir, mais 35 gotas de um outro”, relatou em entrevista ao Podcasts.

Segundo Zé Felipe, o momento mais delicado ocorreu após uma reação do próprio corpo ao consumo dos remédios. “Falei: ‘meu Deus, velho’. Fui para a cama e dormi. No dia, acordei e falei: ‘Meu Deus, eu tenho três filhos, o que estou fazendo da minha vida?”, disse.

O artista também refletiu sobre o uso das medicações como uma tentativa de lidar com questões emocionais. “Entendi que era uma fuga. Estava tomando esse tanto de remédio para dormir, às vezes à tarde, para fugir de uma realidade e tentar mascarar uma coisa que eu estava sentindo”, afirmou.

Ele relembrou ainda que a primeira crise de ansiedade aconteceu durante um voo noturno, após um show em Belo Horizonte. Após o episódio, o cantor decidiu buscar acompanhamento profissional, passando a realizar consultas com psiquiatra e psicólogo, além de exames que apontaram alterações como níveis baixos de vitamina D e cortisol elevado.

“O homem, às vezes, tem preconceito com terapia e preconceito de ir a um psiquiatra. Eu falo: eu vou a um psiquiatra. A terapia é maravilhosa, mano”, declarou.

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