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Equipe de Virginia e Zé Felipe se manifesta após notificação polêmica do Conselho Tutelar; veja

Caso ganhou atenção depois que o cantor comentou publicamente sobre a rotina dos três filhos

Gabrielle Borges
fonte

Ex-casal possui três filhos (Reprodução/Instagram)

A equipe de Virginia Fonseca e Zé Felipe se pronunciou nesta quarta-feira (8) sobre a repercussão de uma notificação enviada pelo Conselho Tutelar à escola de Maria Alice, filha do ex-casal, em Goiânia (GO). O caso ganhou atenção depois que o cantor comentou publicamente sobre a rotina dos filhos e questionou a frequência das viagens da mãe das crianças.

Em nota, a assessoria do ex-casal informou que não haverá declarações adicionais sobre o tema, por envolver menor de idade. “Questões legais que envolvem menores de idade são, por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tratadas sob sigilo [segredo de justiça]”, destacou o comunicado.

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Confirmação do Conselho Tutelar

Ainda nesta quarta, o Conselho Tutelar da Região Leste de Goiânia confirmou a notificação à escola de Maria Alice. A investigação começou após declarações de Zé Felipe sobre a rotina das crianças, Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de um ano, e o impacto das viagens na rotina delas.

O cantor havia manifestado insatisfação com as mudanças frequentes no dia a dia das crianças, afirmando que pretende ajustar a situação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

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