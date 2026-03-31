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Virginia Fonseca usa camisa do Brasil e acompanha jogo nos EUA com os filhos

Influenciadora assiste à partida contra a Croácia ao lado dos filhos para apoiar Vini Jr.

Hannah Franco
fonte

Virginia Fonseca usa camisa do Brasil e acompanha jogo nos EUA com os filhos (Instagram/@virginia)

A influenciadora Virginia Fonseca acompanhou, nesta terça-feira (31), o jogo da Seleção Brasileira contra a Croácia, nos Estados Unidos. Vestindo a camisa do Brasil, ela marcou presença no Camping World Stadium, em Orlando, para apoiar o namorado, o jogador Vini Jr. Virginia esteve no estádio ao lado dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A partida faz parte da Data Fifa de março e é o último compromisso da seleção antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

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Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou registros do momento em família e destacou que foi a primeira vez que os filhos assistiram a um jogo da Seleção Brasileira no estádio.

“Já estamos prontos, vai Brasil. Primeiro jogo do Brasil no estádio com meus amores”, escreveu.

Partida é preparação para a Copa do Mundo

O amistoso contra a Croácia encerra a participação do Brasil nesta Data Fifa, considerada a última antes da definição da lista final de convocados para o Mundial. A programação da Seleção inclui ainda:

  • 18 de maio: convocação final para a Copa do Mundo;
  • 31 de maio: amistoso contra o Panamá, no Maracanã;
  • 6 de junho: amistoso contra o Egito, em Cleveland.
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VIRGINIA FONSECA

SELEÇÃO BRASILEIRA

VINI JR
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