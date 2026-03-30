Funcionária de Virginia Fonseca compra carro e agradece: 'patroa de milhões'

Uma funcionária da influenciadora Virginia Fonseca compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (30), a conquista do carro próprio. A governanta Fran Chaga, que trabalha na residência da criadora de conteúdo, comemorou o momento e fez agradecimentos à patroa e à mãe dela, Margareth Serrão.

Com mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, Fran também atua junto à família e destacou a importância do apoio recebido desde que começou a trabalhar com Virginia.

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Ao celebrar a compra do veículo, a governanta afirmou que alcançou outros objetivos ao longo do período em que passou a trabalhar com a influenciadora.

“Hoje venho agradecer a Deus novamente e à minha patroa Virginia e Dona Margareth por essa conquista. Meu carro próprio e, de brinde, como presente de aniversário. Você não imagina o quanto sou grata por Deus ter colocado você e sua família no meu caminho”, declarou.

Ela também relembrou outras aquisições. “Graças a você, eu conquistei meu apartamento, minha moto e agora meu carro”, disse.

Fran ainda mencionou o incentivo recebido de Virginia, que atualmente está em Orlando, nos Estados Unidos, acompanhada dos filhos. Segundo a funcionária, a influenciadora demonstrou interesse em acompanhar o momento. “Você falou: ‘não esqueça de mandar a foto do seu carro’”, contou.

Ao final, a governanta reforçou o agradecimento à família. “Estou muito feliz! Patroa de milhões e Dona Margareth, obrigado. Peço a Deus pra abençoar você e sua família em cada segundo. Gratidão sempre. E como você fala, toda honra e glória a Deus”, finalizou.