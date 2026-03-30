Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Funcionária de Virginia Fonseca compra carro e agradece: 'patroa de milhões'

Governanta celebrou conquista e destacou apoio de Virginia Fonseca e da mãe, Margareth

Hannah Franco
fonte

Funcionária de Virginia compra carro e agradece influenciadora (Reprodução/Redes sociais)

Uma funcionária da influenciadora Virginia Fonseca compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (30), a conquista do carro próprio. A governanta Fran Chaga, que trabalha na residência da criadora de conteúdo, comemorou o momento e fez agradecimentos à patroa e à mãe dela, Margareth Serrão.

Com mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, Fran também atua junto à família e destacou a importância do apoio recebido desde que começou a trabalhar com Virginia.

VEJA MAIS

image Vaga de babá de R$ 18,5 mil para filho de Virginia Fonseca já foi preenchida
Mãe da influenciadora esclareceu nas redes sociais que a família não está mais contratando para cuidar do bebê José Leonardo

image Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos
Casal procura profissional para cuidar do filho caçula, José Leonardo

Ao celebrar a compra do veículo, a governanta afirmou que alcançou outros objetivos ao longo do período em que passou a trabalhar com a influenciadora.

“Hoje venho agradecer a Deus novamente e à minha patroa Virginia e Dona Margareth por essa conquista. Meu carro próprio e, de brinde, como presente de aniversário. Você não imagina o quanto sou grata por Deus ter colocado você e sua família no meu caminho”, declarou.

Ela também relembrou outras aquisições. “Graças a você, eu conquistei meu apartamento, minha moto e agora meu carro”, disse.

Fran ainda mencionou o incentivo recebido de Virginia, que atualmente está em Orlando, nos Estados Unidos, acompanhada dos filhos. Segundo a funcionária, a influenciadora demonstrou interesse em acompanhar o momento. “Você falou: ‘não esqueça de mandar a foto do seu carro’”, contou.

Ao final, a governanta reforçou o agradecimento à família. “Estou muito feliz! Patroa de milhões e Dona Margareth, obrigado. Peço a Deus pra abençoar você e sua família em cada segundo. Gratidão sempre. E como você fala, toda honra e glória a Deus”, finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

virginia fonseca

celebridades
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INVESTIMENTO

Pará recebe R$ 28,5 milhões para projetos culturais em 2026

Recursos vão apoiar 23 projetos com foco na economia criativa e geração de renda no Estado

30.03.26 22h28

DICAS

Onde aprender a dançar brega em Belém? Aulas custam a partir de R$ 15

Espaço cultural oferece aulas de brega, tecnobrega e reggae com preço acessível na capital paraense

30.03.26 21h38

NOVIDADE

Ronaldinho Gaúcho lança gravadora e anuncia álbum inspirado na Copa do Mundo

Artistas poderão enviar músicas a partir da próxima semana para seleção do projeto

30.03.26 17h57

FAMOSOS

Modelo acusa neto de Mussum de roubo e ‘boa noite, Cinderela’; jovem nega acusações

Suposta vítima afirma ter sido dopado e relata prejuízo de cerca de R$ 15 mil

30.03.26 17h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Juliano chama Tadeu Schmidt de 'safado' e apresentador dá o troco ao vivo

O brother chamou o apresentador de "safado" após o apresentador notar que ele estava sem camisa durante a votação

30.03.26 16h37

PRESENÇA

De cadeira de rodas, Faustão faz aparição rara no aniversário da filha

O apresentador surgiu ao lado dos familiares no aniversário da Lara

30.03.26 9h11

CONFUSÃO

Ex-BBB Pedro deverá passar por novas avaliações psicológicas após briga em barbearia; entenda

Após negar, defesa do ex-brother confirma envolvimento e aponta questão de saúde mental. Novas avaliações psicológicas foram agendadas

30.03.26 12h27

emoção

Momento entre Ana Paula e Jordana comove o BBB 26 e as redes: 'Vi a dor no olhar dela'

Jordana comentou com Marciele e Samira sobre a interação com Ana Paula, e disse que sentiu a sister "fora do jogo" pela primeira vez

30.03.26 18h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda