Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após críticas, Nattan reage à repercussão de documentário com Rafa Kalimann

Influenciadora revelou momentos difíceis vividos no fim da gravidez da filha do casal

O Liberal
fonte

Nattan, Rafa Kalimann e Zuza (Reprodução/Instagram)

O cantor Nattan se pronunciou nas redes sociais após a repercussão do documentário Tempo para Amar, exibido pelo canal GNT, da Globo. O artista passou a receber críticas de internautas depois das declarações feitas por Rafa Kalimann sobre momentos delicados vividos durante o fim da gravidez de Zuza, filha do casal.

No documentário, Rafa relembrou o período em que enfrentou crises de pânico, sintomas de depressão e sentimentos de solidão. Segundo a influenciadora, ela sentia falta da presença do companheiro enquanto lidava com as dificuldades emocionais da gestação em casa.

Ainda de acordo com o relato, durante essa fase, Nattan costumava se ausentar para cumprir compromissos profissionais, além de participar de viagens e encontros com amigos. As declarações geraram forte repercussão nas redes sociais, levando internautas a acusarem o cantor de negligência emocional e despreparo diante da chegada da filha.

Após as críticas, Nattan decidiu quebrar o silêncio e pediu cautela ao público antes de julgamentos precipitados. Em comentário publicado em uma página de fofocas, o cantor escreveu: “Assistam a tudo”, sugerindo que o documentário completo seja visto antes de qualquer conclusão sobre o relacionamento do casal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

nattan

Nattan e rafa kalimann

documentário de rafa kalimann
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONFIRA AS DATAS

Quando começa o Arraial 2026 no Centur? Quadrilhas já têm ordem definida

A lista oficial será divulgada nesta quinta-feira (14)

12.05.26 16h43

DESABAFO

Whindersson Nunes fala sobre luta contra excessos e diz que usava 'todo tipo de droga'

Humorista contou que buscou ajuda voluntariamente em 2025 e falou sobre compulsividade e impulsividade

12.05.26 15h20

FAMOSOS

Saiba quem é Sol de Andrade, dentista e 'sócia' de Vírginia apontada como novo affair de Zé Felipe

Influenciadora soma mais de 164 mil seguidores e compartilha rotina de viagens e lifestyle

12.05.26 14h56

QUE TAL?

Influencer brasileira diz ter gasto R$ 100 mil para ficar parecida com Mariah Carey

Os procedimentos foram realizados ao longo de quase uma década, segundo a influenciadora de 38 anos

12.05.26 14h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

SÉRIE

Rafa Kalimann relata distanciamento de Nattan durante gravidez em documentário

Primeiro episódio apresenta o momento em que "Rafa lida com críticas excessivas, sentimentos contraditórios e com a solidão causada pela intensa agenda de shows de Nattan."

12.05.26 8h35

ESTÉTICA

Marido de Gretchen, paraense Esdhras de Souza, mostra antes e depois das plásticas

O saxofonista divulgou uma montagem fotográfica que exibe sua aparência em períodos distintos

12.05.26 9h19

SAÚDE

Netinho inicia tratamento contra linfoma e compartilha 'diário' de internação nas redes sociais

Em um relato emocionante no Instagram, cantor compartilhou detalhes de sua jornada contra o câncer, descrevendo seu choro como um gesto de gratidão e fé

12.05.26 8h55

FAMOSOS

Saiba quem é Sol de Andrade, dentista e 'sócia' de Vírginia apontada como novo affair de Zé Felipe

Influenciadora soma mais de 164 mil seguidores e compartilha rotina de viagens e lifestyle

12.05.26 14h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda