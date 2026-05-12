Após críticas, Nattan reage à repercussão de documentário com Rafa Kalimann

O cantor Nattan se pronunciou nas redes sociais após a repercussão do documentário Tempo para Amar, exibido pelo canal GNT, da Globo. O artista passou a receber críticas de internautas depois das declarações feitas por Rafa Kalimann sobre momentos delicados vividos durante o fim da gravidez de Zuza, filha do casal.

No documentário, Rafa relembrou o período em que enfrentou crises de pânico, sintomas de depressão e sentimentos de solidão. Segundo a influenciadora, ela sentia falta da presença do companheiro enquanto lidava com as dificuldades emocionais da gestação em casa.

Ainda de acordo com o relato, durante essa fase, Nattan costumava se ausentar para cumprir compromissos profissionais, além de participar de viagens e encontros com amigos. As declarações geraram forte repercussão nas redes sociais, levando internautas a acusarem o cantor de negligência emocional e despreparo diante da chegada da filha.

Após as críticas, Nattan decidiu quebrar o silêncio e pediu cautela ao público antes de julgamentos precipitados. Em comentário publicado em uma página de fofocas, o cantor escreveu: “Assistam a tudo”, sugerindo que o documentário completo seja visto antes de qualquer conclusão sobre o relacionamento do casal.