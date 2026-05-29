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Aninha Odalisca lança releitura de 'Meu Lamento' nas plataformas digitais

Projeto reúne releituras de músicas que marcaram o brega paraense e a música popular brasileira

O Liberal
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Aninha Odalisca lançou nas plataformas digitais “Meu Lamento” em projeto voltado à releitura de músicas do brega paraense (Ângela Cunha/ Divulgação)

A cantora paraense Aninha Odalisca lançou nas plataformas digitais a canção “Meu Lamento”, dando continuidade a um projeto voltado à releitura de músicas conhecidas do brega paraense e da música popular brasileira.

Segundo a artista, a proposta é revisitar repertórios ligados ao chamado “Passadão”, termo utilizado pelo público do brega para se referir a músicas que marcaram diferentes épocas do gênero.

“Estou trazendo sucessos já consagrados e me reconectando com o chamado ‘Passadão’, que são aquelas músicas do brega que fizeram história nas vozes de grandes artistas do Pará e também do Brasil. É uma forma de homenagear essa musicalidade que faz parte da nossa cultura e da minha trajetória”, afirmou a cantora.

Aninha iniciou a trajetória musical ainda jovem, ao lado dos irmãos músicos, em Macapá, no Amapá, onde viveu parte da infância e da juventude. Posteriormente, integrou a Banda Warilow, grupo de destaque na região Norte.

Em 1998, lançou a música “Odalisca”, composta por Edilson Moreno. A canção passou a integrar o repertório do brega paraense e também foi incluída na turnê “Isso é Calypso”, da cantora Joelma.

Outro trabalho da artista foi a parceria com Nelsinho Rodrigues na música “Voltarei”, lançada posteriormente.

Além de “Meu Lamento”, Aninha informou que outras quatro músicas do “Passadão” já foram gravadas e devem integrar um projeto audiovisual previsto para agosto deste ano.

“Já gravei mais quatro canções do ‘Passadão’ e a ideia é transformar tudo em um grande set, que deve ser gravado em agosto, em um cenário totalmente amazônico. Estou guardando esse local em segredo porque quero surpreender o público com algo muito especial”, disse.

“Meu Lamento” é uma versão escrita por Raul Seixas em 1972 e gravada por Diana. A regravação de Aninha Odalisca está disponível nas plataformas digitais.

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