Ator paraense integra elenco de nova série nacional da Netflix

O ator paraense Phellipe Marques, de 47 anos, integra o elenco da série brasileira da Netflix dirigida por Mauro Mendonça Filho. A obra, sem título oficial divulgado, reúne nomes conhecidos da dramaturgia brasileira, como José de Abreu, Marieta Severo, Nanda Costa, Alice Wegmann e Felipe Camargo.

Na trama, Phellipe interpreta um policial civil que aparece no episódio final, em um momento decisivo da narrativa. A produção ainda não tem data de estreia prevista. A participação marca mais um passo na trajetória do artista, que saiu de Belém em busca de espaço no mercado audiovisual.

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"Sair de Belém para tentar espaço em um mercado tão competitivo não foi uma decisão simples. Houve muitas dúvidas e até descrença de algumas pessoas próximas, mas eu sempre soube que atuar era o meu caminho", afirmou o ator.

Natural de Belém, Phellipe Marques iniciou a formação artística sob a direção do ator e diretor Fernando Matos, no Grupo Encenação. Ao longo dos anos, participou de montagens teatrais que envolviam comédia, drama e espetáculos infantis.

Após consolidar a carreira no teatro paraense, o ator se mudou para o Rio de Janeiro em 2019, com o objetivo de ampliar as oportunidades no audiovisual. A mudança ocorreu pouco antes da pandemia, período marcado por incertezas no setor cultural.

Mais uma participação no audiovisual

O avanço na carreira ganhou força em 2024, quando foi selecionado para o elenco de apoio da série internacional “Man on Fire”.

A produção, inspirada na obra do escritor A. J. Quinnell, teve gravações no México e contou com elenco internacional, incluindo a atriz brasileira Alice Braga. Na série, o ator paraense interpretou um policial responsável pela segurança de um presídio.

Com a carreira em expansão, Phellipe Marques destaca a importância da persistência para quem busca espaço fora do eixo Sul-Sudeste.

“Quero que outros artistas de Belém saibam que é possível. Estar fora do eixo Sul-Sudeste pode dificultar algumas coisas, mas não é um fator decisivo. Com dedicação e persistência, é possível conquistar espaço”, disse.

A série “Man on Fire” tem estreia prevista para 30 de abril de 2026 na Netflix e acompanha a história de um ex-mercenário em busca de redenção, com trama ambientada no México e no Rio de Janeiro.