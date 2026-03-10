Festa de lançamento de 'Nobreza do Amor' da TV Globo reúne estrelas
A trama das 18h é uma fábula afro-brasileira, ambientada nos anos 1920, com estreia prevista para 16 de março
O lançamento da novela 'Nobreza do Amor', da TV Globo, ocorreu nesta segunda-feira (09) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. A equipe do Grupo Liberal participou do evento a convite da emissora. A trama das 18h é uma fábula afro-brasileira, ambientada nos anos 1920, com estreia prevista para 16 de março.
A história conecta o reino africano de Batanga à cidade nordestina de Barro Preto. A narrativa acompanha a saga da princesa Alika (Duda Santos), que foge para o Brasil com sua mãe, a rainha Niara (Erika Januza).
Conflitos e romance na trama
A fuga ocorre após o rei Cayman II (Welket Bungué) sofrer um golpe de estado. O grande vilão da história é Jendal (Lázaro Ramos), que, obcecado pelo poder e pela promessa de casamento com a princesa, tenta capturá-la a todo custo.
No refúgio do Nordeste, Alika assume uma nova identidade. Lá, a princesa vive um romance central com o trabalhador de engenho Tonho (Ronald Sotto), enfrentando disputas que atravessam continentes. A superprodução mescla justiça, aventura e referências ancestrais.
