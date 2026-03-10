Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Festa de lançamento de 'Nobreza do Amor' da TV Globo reúne estrelas

A trama das 18h é uma fábula afro-brasileira, ambientada nos anos 1920, com estreia prevista para 16 de março

Bruna Dias Merabet
fonte

A narrativa acompanha a saga da princesa Alika (Duda Santos), que foge para o Brasil com sua mãe, a rainha Niara (Erika Januza) ()

O lançamento da novela 'Nobreza do Amor', da TV Globo, ocorreu nesta segunda-feira (09) na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. A equipe do Grupo Liberal participou do evento a convite da emissora. A trama das 18h é uma fábula afro-brasileira, ambientada nos anos 1920, com estreia prevista para 16 de março.

A história conecta o reino africano de Batanga à cidade nordestina de Barro Preto. A narrativa acompanha a saga da princesa Alika (Duda Santos), que foge para o Brasil com sua mãe, a rainha Niara (Erika Januza).

Conflitos e romance na trama

A fuga ocorre após o rei Cayman II (Welket Bungué) sofrer um golpe de estado. O grande vilão da história é Jendal (Lázaro Ramos), que, obcecado pelo poder e pela promessa de casamento com a princesa, tenta capturá-la a todo custo.

No refúgio do Nordeste, Alika assume uma nova identidade. Lá, a princesa vive um romance central com o trabalhador de engenho Tonho (Ronald Sotto), enfrentando disputas que atravessam continentes. A superprodução mescla justiça, aventura e referências ancestrais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

A Nobreza do Amor

TV Globo

Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

O programa estreia no dia 15 de março na Rede Globo

04.03.26 17h13

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

bbb 26

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

12.03.26 23h54

Confira!

Novela turca ‘Coração Ferido’: saiba qual é a história e onde assistir

A novela turca “Coração Ferido” (ou Kalp Yarası) é uma das mais pesquisadas por fãs brasileiros de dizis

18.01.25 16h00

FAMOSOS

Pai de Melody mostra como ficou carro após ataque de ex-namorada

Karen Martins, ex-companheira de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, arranhou e quebrou partes do automóvel de luxo

11.03.26 19h17

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda