Quem é Bruno Bevan, novo namorado de Wanessa Camargo?

A cantora Wanessa Camargo, de 43 anos, confirmou publicamente seu novo relacionamento com o ator Bruno Bevan. O anúncio veio à tona no último sábado 18, após a publicação de um vídeo nos stories de Nicole Bahls, gravado durante um encontro na propriedade da apresentadora, em Itaboraí.

Nas imagens, a influenciadora Patixa Teló pergunta quem seria o marido da artista. Sem hesitar, Wanessa responde: "Marido eu não tenho nenhum, esse é o Bruno, meu namorado", confirmando o romance de forma direta.

O casal já vinha sendo alvo de especulações desde o carnaval deste ano, quando foi visto em clima de intimidade na Marquês de Sapucaí. Na ocasião, a equipe da cantora afirmou que os dois estavam apenas se conhecendo.

Este é o primeiro relacionamento assumido publicamente por Wanessa desde o término com Dado Dolabella, encerrado em agosto de 2025.

Quem é Bruno Bevan?

Natural de Niterói (RJ), Bruno Bevan tem 37 anos e possui um currículo acadêmico extenso. Além de formado em Publicidade, exigência feita por sua família antes de ele ingressar na carreira artística, o ator concluiu a graduação em Medicina no início de 2025. Segundo Bevan, a decisão de cursar a área da saúde surgiu durante a pandemia de covid-19, com o objetivo de contribuir diretamente para o sistema público brasileiro.

Carreira nas artes e na moda

Antes de conquistar estabilidade na televisão, Bruno trabalhou como modelo internacional a partir dos 19 anos, acumulando passagens por mais de 14 países e estrelando cerca de 50 campanhas publicitárias.

Na teledramaturgia, sua trajetória foi marcada pela persistência. Após uma década realizando participações menores, ele ganhou destaque nacional em 2019 ao interpretar o personagem Zé Hélio, na novela A Dona do Pedaço, da TV Globo. O ator também integrou o elenco de produções como O Outro Lado do Paraíso (2017) e Além da Ilusão (2022).

Vida pessoal

Nas redes sociais, onde soma mais de 178 mil seguidores, Bevan compartilha uma rotina voltada ao esporte e ao contato com a natureza. Praticante de surfe, ele costuma publicar registros de viagens e bastidores de seus trabalhos, mantendo um perfil que concilia a vida de profissional da saúde com a visibilidade da carreira artística.